https://ria.ru/20221110/ssha-1830414327.html

В ВС США заявили о шансе для переговоров России и Украины

В ВС США заявили о шансе для переговоров России и Украины - РИА Новости, 10.11.2022

В ВС США заявили о шансе для переговоров России и Украины

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что при стабилизации линий фронта на Украине может появиться окно возможностей для... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:11

2022-11-10T10:11

2022-11-10T10:11

в мире

марк милли

украина

россия

сша

вооруженные силы сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_dc6fd6385bd50baea24dc23ebd1ed096.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что при стабилизации линий фронта на Украине может появиться окно возможностей для переговоров об окончании конфликта между Киевом и Москвой, и призвал стороны им воспользоваться, сообщает телеканал CNN.По мнению военного, окно возможностей может появиться, если и когда стабилизируются линии фронта. Он считает, что это может произойти зимой."Когда существует возможность переговоров о том, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею", - приводит телеканал слова Милли, который выступил на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка.Однако он подчеркнул, что США продолжат вооружать Украину, если переговоры так и не состоятся или провалятся."Должно быть взаимное признание того, что военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, и поэтому необходимо обратиться к другим средствам", - добавил он.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830399550.html

https://ria.ru/20221110/ssha-1830398848.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марк милли, украина, россия, сша, вооруженные силы сша, нато