В ВС США заявили о шансе для переговоров России и Украины
Генерал ВС США Милли: при стабилизации появится шанс на переговоры России и Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что при стабилизации линий фронта на Украине может появиться окно возможностей для переговоров об окончании конфликта между Киевом и Москвой, и призвал стороны им воспользоваться, сообщает телеканал CNN.
По мнению военного, окно возможностей может появиться, если и когда стабилизируются линии фронта. Он считает, что это может произойти зимой.
"Когда существует возможность переговоров о том, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею", - приводит телеканал слова Милли, который выступил на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка.
Однако он подчеркнул, что США продолжат вооружать Украину, если переговоры так и не состоятся или провалятся.
"Должно быть взаимное признание того, что военная победа в истинном значении этого слова, возможно, не может быть достигнута военным путем, и поэтому необходимо обратиться к другим средствам", - добавил он.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.