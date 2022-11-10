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Экс-сенатор США заявил о возможном сокращении помощи Киеву после выборов

Экс-сенатор США заявил о возможном сокращении помощи Киеву после выборов - РИА Новости, 10.11.2022

Экс-сенатор США заявил о возможном сокращении помощи Киеву после выборов

Новый состав конгресса США с республиканским большинством в палате представителей, скорее всего, не прекратит финансировать Украину, но может замедлить... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:23

2022-11-10T08:23

2022-11-10T08:50

в мире

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Новый состав конгресса США с республиканским большинством в палате представителей, скорее всего, не прекратит финансировать Украину, но может замедлить выделение ей средств, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Я буду удивлен, если они смогут прекратить финансирование, но думаю, выделение средств, возможно, замедлиться в результате победы республиканцев в палате представителей", - сообщил он.Если по итогам выборов в конгресс республиканцы получат контроль над палатой представителей, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти станет лидером большинства и займет пост спикера.По словам Блэка, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, внутри США растет давление с целью прекращения военных действий на Украине, и в администрации президента Джо Байдена существует беспокойство растущими антивоенными настроениями.Республиканцы неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов такой помощи, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.Ранее президент Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.Байден добавил, что будет удивлен, если выяснится, что большинство республиканских коллег Маккарти выступают против финансирования "легитимных оборонных нужд Украины".

https://ria.ru/20221110/tramp-1830397032.html

https://ria.ru/20221109/zelenskiy-1830376612.html

https://ria.ru/20221109/raskol-1830299905.html

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