08:23 10.11.2022 (обновлено: 08:50 10.11.2022)
Экс-сенатор США заявил о возможном сокращении помощи Киеву после выборов
Экс-сенатор Блэк: новый конгресс США не прекратит помощь Киеву, но может сократить его
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Новый состав конгресса США с республиканским большинством в палате представителей, скорее всего, не прекратит финансировать Украину, но может замедлить выделение ей средств, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.
"Я буду удивлен, если они смогут прекратить финансирование, но думаю, выделение средств, возможно, замедлиться в результате победы республиканцев в палате представителей", - сообщил он.
Если по итогам выборов в конгресс республиканцы получат контроль над палатой представителей, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти станет лидером большинства и займет пост спикера.
По словам Блэка, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, внутри США растет давление с целью прекращения военных действий на Украине, и в администрации президента Джо Байдена существует беспокойство растущими антивоенными настроениями.
Республиканцы неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов такой помощи, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.
Ранее президент Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.
Байден добавил, что будет удивлен, если выяснится, что большинство республиканских коллег Маккарти выступают против финансирования "легитимных оборонных нужд Украины".