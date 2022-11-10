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Экс-сенатор США заявил о возможном сокращении помощи Киеву после выборов - РИА Новости, 10.11.2022
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Экс-сенатор США заявил о возможном сокращении помощи Киеву после выборов
Экс-сенатор США заявил о возможном сокращении помощи Киеву после выборов - РИА Новости, 10.11.2022
Экс-сенатор США заявил о возможном сокращении помощи Киеву после выборов
Новый состав конгресса США с республиканским большинством в палате представителей, скорее всего, не прекратит финансировать Украину, но может замедлить... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T08:23
2022-11-10T08:50
в мире
кевин маккарти
джо байден
ричард блэк
украина
сша
киев
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Новый состав конгресса США с республиканским большинством в палате представителей, скорее всего, не прекратит финансировать Украину, но может замедлить выделение ей средств, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Я буду удивлен, если они смогут прекратить финансирование, но думаю, выделение средств, возможно, замедлиться в результате победы республиканцев в палате представителей", - сообщил он.Если по итогам выборов в конгресс республиканцы получат контроль над палатой представителей, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти станет лидером большинства и займет пост спикера.По словам Блэка, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, внутри США растет давление с целью прекращения военных действий на Украине, и в администрации президента Джо Байдена существует беспокойство растущими антивоенными настроениями.Республиканцы неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов такой помощи, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.Ранее президент Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.Байден добавил, что будет удивлен, если выяснится, что большинство республиканских коллег Маккарти выступают против финансирования "легитимных оборонных нужд Украины".
https://ria.ru/20221110/tramp-1830397032.html
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в мире, кевин маккарти, джо байден, ричард блэк, украина, сша, киев, конгресс сша, выборы в конгресс сша
В мире, Кевин Маккарти, Джо Байден, Ричард Блэк, Украина, США, Киев, Конгресс США, Выборы в Конгресс США
08:23 10.11.2022 (обновлено: 08:50 10.11.2022)
 
Экс-сенатор США заявил о возможном сокращении помощи Киеву после выборов

Экс-сенатор Блэк: новый конгресс США не прекратит помощь Киеву, но может сократить его

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Новый состав конгресса США с республиканским большинством в палате представителей, скорее всего, не прекратит финансировать Украину, но может замедлить выделение ей средств, заявил экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.
"Я буду удивлен, если они смогут прекратить финансирование, но думаю, выделение средств, возможно, замедлиться в результате победы республиканцев в палате представителей", - сообщил он.
Избиратели во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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Экс-сенатор объяснил потерю республиканцами части мест в конгрессе
Если по итогам выборов в конгресс республиканцы получат контроль над палатой представителей, глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти станет лидером большинства и займет пост спикера.
По словам Блэка, который за свою политическую карьеру тринадцать раз участвовал в выборах и двенадцать из них побеждал, внутри США растет давление с целью прекращения военных действий на Украине, и в администрации президента Джо Байдена существует беспокойство растущими антивоенными настроениями.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Зеленский надеется на сохранение американской помощи после выборов в США
Республиканцы неоднократно заявляли, что будут добиваться урезания объемов такой помощи, если получат большинство и лишат демократов контроля в законодательном органе.
Ранее президент Байден заявил, что ожидает продолжения американской помощи Украине, и выразил надежду, что сможет договориться об этом с Маккарти, который высказывался против "открытых чеков" Киеву.
Байден добавил, что будет удивлен, если выяснится, что большинство республиканских коллег Маккарти выступают против финансирования "легитимных оборонных нужд Украины".
Промежуточные выборы в конгресс в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 17:24
В МИД прокомментировали промежуточные выборы в конгресс США
 
В миреКевин МаккартиДжо БайденРичард БлэкУкраинаСШАКиевКонгресс СШАВыборы в Конгресс США
 
 
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