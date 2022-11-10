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Политолог рассказал об отношении российской молодежи к спецоперации - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830573009.html
Политолог рассказал об отношении российской молодежи к спецоперации
Политолог рассказал об отношении российской молодежи к спецоперации - РИА Новости, 10.11.2022
Политолог рассказал об отношении российской молодежи к спецоперации
Молодые люди в России начали понимать, что спецоперация – необходимый шаг, и доверяют решению президента РФ Владимира Путина, считает политолог, аналитик Центра РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:15
2022-11-10T17:15
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Молодые люди в России начали понимать, что спецоперация – необходимый шаг, и доверяют решению президента РФ Владимира Путина, считает политолог, аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин."Для молодых людей важна фигура президента, лидера, которому они доверяют. В нашем случае это Владимир Владимирович Путин. Отсюда доверие к его решению по началу СВО и его интерпретации этих событий. За время после начала специальной операции, с февраля примерно, была возможность оценить весь спектр возможных угроз у молодежи, они очень хорошо оценили риски", - сказал Гераскин на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Роль молодежи в поддержке мобилизованных и СВО" в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Гераскин заявил, что у молодежи "рухнуло" представление о безопасном мире, а в ответ на действия "зарубежной элиты" молодые люди стали активно заниматься волонтёрской деятельностью. Кроме того, по его мнению, молодёжь страны понимает, что сейчас России противостоит "коллективный Запад"."Почему произошла вот эта перебалансировка сил? Поменялась картинка в умах прежде всего: одно дело, когда Россия сражается с Украиной, а другое дело, когда России противостоит коллективный Запад. То есть Украина здесь является одним из театров боевых действий", - заявил политолог.Также Гераскин затронул вопрос "культуры отмены" на Западе, коснувшейся не только русского языка, но и исторического наследия. "Молодёжь против всё-таки разделения нас, русских людей, на правильных и неправильных ... Отказ от наследия Пушкина, Васнецова, например, он воспринимается как отказ от ценностей, как удар по гордости и национальному самосознанию", - пояснил Гераскин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221028/putin-1827389409.html
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россия
украина
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общество, россия, украина, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин
17:15 10.11.2022
 
Политолог рассказал об отношении российской молодежи к спецоперации

Политолог Гераскин: российская молодежь начала понимать необходимость спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Молодые люди в России начали понимать, что спецоперация – необходимый шаг, и доверяют решению президента РФ Владимира Путина, считает политолог, аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.
"Для молодых людей важна фигура президента, лидера, которому они доверяют. В нашем случае это Владимир Владимирович Путин. Отсюда доверие к его решению по началу СВО и его интерпретации этих событий. За время после начала специальной операции, с февраля примерно, была возможность оценить весь спектр возможных угроз у молодежи, они очень хорошо оценили риски", - сказал Гераскин на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Роль молодежи в поддержке мобилизованных и СВО" в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Гераскин заявил, что у молодежи "рухнуло" представление о безопасном мире, а в ответ на действия "зарубежной элиты" молодые люди стали активно заниматься волонтёрской деятельностью. Кроме того, по его мнению, молодёжь страны понимает, что сейчас России противостоит "коллективный Запад".
"Почему произошла вот эта перебалансировка сил? Поменялась картинка в умах прежде всего: одно дело, когда Россия сражается с Украиной, а другое дело, когда России противостоит коллективный Запад. То есть Украина здесь является одним из театров боевых действий", - заявил политолог.
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Запад сделал Украину тараном против России
Также Гераскин затронул вопрос "культуры отмены" на Западе, коснувшейся не только русского языка, но и исторического наследия. "Молодёжь против всё-таки разделения нас, русских людей, на правильных и неправильных ... Отказ от наследия Пушкина, Васнецова, например, он воспринимается как отказ от ценностей, как удар по гордости и национальному самосознанию", - пояснил Гераскин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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