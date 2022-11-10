https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830534271.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:42

2022-11-10T15:42

2022-11-10T15:42

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донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 ноября 2022 годаЗа минувшие сутки наши войска успешно отразили атаки ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом.Параллельно ликвидированы два пункта управления, 153 района скопления живой силы и техники, 46 артиллерийских расчетов, хранилище топлива. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, вертолет Ми-8, девять беспилотников, 21 снаряд реактивных систем залпового огня, три противорадиолокационные ракеты.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотников, 388 зенитных ракетных комплексов, 885 реактивных систем залпового огня, 6491 танк и другие бронемашины, 3564 орудия полевой артиллерии и 7158 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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