https://ria.ru/20221110/sotrudnichestvo-1830415209.html

Бизнесмены из Казахстана могут стать резидентами ОЭЗ под Красноярском

Бизнесмены из Казахстана могут стать резидентами ОЭЗ под Красноярском - РИА Новости, 10.11.2022

Бизнесмены из Казахстана могут стать резидентами ОЭЗ под Красноярском

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочего визита в Казахстан предложил властям расширить деловое сотрудничество и пригласил представителей... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:17

2022-11-10T10:17

2022-11-10T10:17

александр усс

казахстан

красноярский алюминиевый завод

экономика

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочего визита в Казахстан предложил властям расширить деловое сотрудничество и пригласил представителей казахстанского бизнеса стать резидентами ОЭЗ "Красноярская технологическая долина", сообщает пресс-служба губернатора края.Глава региона встретился с руководством Международного финансового центра "Астана", где обсудил сотрудничество и привлечение предпринимателей Казахстана к совместным проектам. Стороны определили в качестве перспективных для взаимодействия направлений лесную отрасль, лесовосстановление, экологию.Также деловому сообществу был представлен проект КИП "Енисейская Сибирь"."В ходе визита в Казахстан у нас проходит ряд встреч с представителями властей республики и деловых кругов. Надеюсь с вашей помощью пригласить казахстанский бизнес к участию в реализации сибирских проектов. В частности, расширить пул резидентов Красноярской технологической долины – особой экономической зоны, в которой планируется производство высокотехнологичной продукции из алюминия", - цитирует Усса пресс-служба.Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина" сформирована для создания новых производств, в том числе специализирующихся на глубокой переработке алюминия. Территория промышленной площадки расположена рядом с Красноярским алюминиевым заводом.

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казахстан

красноярский край

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Артем Смирнов

александр усс, казахстан, красноярский алюминиевый завод, экономика, красноярский край