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Бизнесмены из Казахстана могут стать резидентами ОЭЗ под Красноярском - РИА Новости, 10.11.2022
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Бизнесмены из Казахстана могут стать резидентами ОЭЗ под Красноярском
Бизнесмены из Казахстана могут стать резидентами ОЭЗ под Красноярском - РИА Новости, 10.11.2022
Бизнесмены из Казахстана могут стать резидентами ОЭЗ под Красноярском
Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочего визита в Казахстан предложил властям расширить деловое сотрудничество и пригласил представителей... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:17
2022-11-10T10:17
александр усс
казахстан
красноярский алюминиевый завод
экономика
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочего визита в Казахстан предложил властям расширить деловое сотрудничество и пригласил представителей казахстанского бизнеса стать резидентами ОЭЗ "Красноярская технологическая долина", сообщает пресс-служба губернатора края.Глава региона встретился с руководством Международного финансового центра "Астана", где обсудил сотрудничество и привлечение предпринимателей Казахстана к совместным проектам. Стороны определили в качестве перспективных для взаимодействия направлений лесную отрасль, лесовосстановление, экологию.Также деловому сообществу был представлен проект КИП "Енисейская Сибирь"."В ходе визита в Казахстан у нас проходит ряд встреч с представителями властей республики и деловых кругов. Надеюсь с вашей помощью пригласить казахстанский бизнес к участию в реализации сибирских проектов. В частности, расширить пул резидентов Красноярской технологической долины – особой экономической зоны, в которой планируется производство высокотехнологичной продукции из алюминия", - цитирует Усса пресс-служба.Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина" сформирована для создания новых производств, в том числе специализирующихся на глубокой переработке алюминия. Территория промышленной площадки расположена рядом с Красноярским алюминиевым заводом.
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александр усс, казахстан, красноярский алюминиевый завод, экономика, красноярский край
Александр Усс, Казахстан, Красноярский алюминиевый завод, Экономика, Красноярский край
10:17 10.11.2022
 

Бизнесмены из Казахстана могут стать резидентами ОЭЗ под Красноярском

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Красноярского края Александр Усс
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КРАСНОЯРСК, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочего визита в Казахстан предложил властям расширить деловое сотрудничество и пригласил представителей казахстанского бизнеса стать резидентами ОЭЗ "Красноярская технологическая долина", сообщает пресс-служба губернатора края.
Глава региона встретился с руководством Международного финансового центра "Астана", где обсудил сотрудничество и привлечение предпринимателей Казахстана к совместным проектам. Стороны определили в качестве перспективных для взаимодействия направлений лесную отрасль, лесовосстановление, экологию.
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Товарооборот Красноярского края с Казахстаном вырос на 80 процентов
Также деловому сообществу был представлен проект КИП "Енисейская Сибирь".
"В ходе визита в Казахстан у нас проходит ряд встреч с представителями властей республики и деловых кругов. Надеюсь с вашей помощью пригласить казахстанский бизнес к участию в реализации сибирских проектов. В частности, расширить пул резидентов Красноярской технологической долины – особой экономической зоны, в которой планируется производство высокотехнологичной продукции из алюминия", - цитирует Усса пресс-служба.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая долина" сформирована для создания новых производств, в том числе специализирующихся на глубокой переработке алюминия. Территория промышленной площадки расположена рядом с Красноярским алюминиевым заводом.
 
Александр УссКазахстанКрасноярский алюминиевый заводЭкономикаКрасноярский край
 
 
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