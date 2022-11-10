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"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке - РИА Новости, 10.11.2022
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"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке
"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке - РИА Новости, 10.11.2022
"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке
"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, старт производства новых моделей автомобилей на площадке запланирован на 2023 год,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:24
2022-11-10T12:56
экономика
владивосток
соллерс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, старт производства новых моделей автомобилей на площадке запланирован на 2023 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Готовим перезапуск завода в следующем году на новой модельной линейке", - отметили в компании.Также в "Соллерсе" уточнили, что разрешение ФАС и правительственной комиссии на сделку уже получено.
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экономика, владивосток, соллерс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Владивосток, Соллерс, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
12:24 10.11.2022 (обновлено: 12:56 10.11.2022)
 
"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке

"Соллерс" сообщила, что выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРабочий на линии сборки автомобилей на совместном предприятии ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке
Рабочий на линии сборки автомобилей на совместном предприятии ООО Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рабочий на линии сборки автомобилей на совместном предприятии ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, старт производства новых моделей автомобилей на площадке запланирован на 2023 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Готовим перезапуск завода в следующем году на новой модельной линейке", - отметили в компании.
Также в "Соллерсе" уточнили, что разрешение ФАС и правительственной комиссии на сделку уже получено.
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ЭкономикаВладивостокСоллерсФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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