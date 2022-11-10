https://ria.ru/20221110/sollers-1830456134.html

"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке

"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке - РИА Новости, 10.11.2022

"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке

"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, старт производства новых моделей автомобилей на площадке запланирован на 2023 год,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:24

2022-11-10T12:24

2022-11-10T12:56

экономика

владивосток

соллерс

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, старт производства новых моделей автомобилей на площадке запланирован на 2023 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Готовим перезапуск завода в следующем году на новой модельной линейке", - отметили в компании.Также в "Соллерсе" уточнили, что разрешение ФАС и правительственной комиссии на сделку уже получено.

https://ria.ru/20221026/ford-1827007329.html

владивосток

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экономика, владивосток, соллерс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)