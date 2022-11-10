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В аэропорту и на вокзале Сочи усилили меры безопасности - РИА Новости, 10.11.2022
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Туризм
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В аэропорту и на вокзале Сочи усилили меры безопасности
В аэропорту и на вокзале Сочи усилили меры безопасности - РИА Новости, 10.11.2022
В аэропорту и на вокзале Сочи усилили меры безопасности
Контроль над транспортом, который перемещается в зоне международного аэропорта Сочи, усилен, на железнодорожном вокзале курорта мобилизованы силы охраны в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:38
2022-11-10T13:04
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СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Контроль над транспортом, который перемещается в зоне международного аэропорта Сочи, усилен, на железнодорожном вокзале курорта мобилизованы силы охраны в условиях среднего уровня реагирования, сообщает пресс-служба мэрии.В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Краснодарском крае вводится средний уровень реагирования. Как информировал оперштаб Кубани, этот уровень предполагает введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней."В аэропорту Сочи организован контроль за перемещением автотранспортных средств на привокзальной площади. С 1 ноября запрещен въезд грузового коммерческого транспорта на линию парковки, непосредственно примыкающую к зданию аэровокзального комплекса", - поясняется в сообщении.Добавляется, что меры безопасности также предприняты в зоне железнодорожных путей сочинского вокзала, там усилена охрана и налажена работа с правоохранителями. "Все наиболее важные инфраструктурные объекты находятся под усиленной охраной. На железнодорожных перегонах и станциях установлено порядка 5 тысяч видеокамер и более 600 тепловизоров, показания которых выведены на пункты управления транспортной безопасности. Локомотивные бригады контролируют участки железнодорожного пути. Налажено взаимодействие с силовым и правоохранительным блоком", - рассказали в администрации города.Кроме этого, по информации мэрии, особое внимание сейчас уделяется вопросам постановки и снятию с регистрационного учёта граждан, пребывающих на курорт. "На пункте пропуска Магри организована фильтрационная работа по проверке лиц, прибывающих из других регионов РФ и других государств", - заключили в ведомстве.
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сочи, россия, краснодарский край, безопасность, новости - туризм
Сочи, Россия, Краснодарский край, Безопасность, Туризм, Новости - Туризм
12:38 10.11.2022 (обновлено: 13:04 10.11.2022)
 
В аэропорту и на вокзале Сочи усилили меры безопасности

Аэропорт и вокзал Сочи усилили меры безопасности на фоне среднего уровня реагирования

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкВид на аэропорт в Сочи
Вид на аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Контроль над транспортом, который перемещается в зоне международного аэропорта Сочи, усилен, на железнодорожном вокзале курорта мобилизованы силы охраны в условиях среднего уровня реагирования, сообщает пресс-служба мэрии.
В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Краснодарском крае вводится средний уровень реагирования. Как информировал оперштаб Кубани, этот уровень предполагает введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.
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"В аэропорту Сочи организован контроль за перемещением автотранспортных средств на привокзальной площади. С 1 ноября запрещен въезд грузового коммерческого транспорта на линию парковки, непосредственно примыкающую к зданию аэровокзального комплекса", - поясняется в сообщении.
Добавляется, что меры безопасности также предприняты в зоне железнодорожных путей сочинского вокзала, там усилена охрана и налажена работа с правоохранителями. "Все наиболее важные инфраструктурные объекты находятся под усиленной охраной. На железнодорожных перегонах и станциях установлено порядка 5 тысяч видеокамер и более 600 тепловизоров, показания которых выведены на пункты управления транспортной безопасности. Локомотивные бригады контролируют участки железнодорожного пути. Налажено взаимодействие с силовым и правоохранительным блоком", - рассказали в администрации города.
Кроме этого, по информации мэрии, особое внимание сейчас уделяется вопросам постановки и снятию с регистрационного учёта граждан, пребывающих на курорт. "На пункте пропуска Магри организована фильтрационная работа по проверке лиц, прибывающих из других регионов РФ и других государств", - заключили в ведомстве.
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