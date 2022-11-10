12:38 10.11.2022 (обновлено: 13:04 10.11.2022)
В аэропорту и на вокзале Сочи усилили меры безопасности
Аэропорт и вокзал Сочи усилили меры безопасности на фоне среднего уровня реагирования
Вид на аэропорт в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Контроль над транспортом, который перемещается в зоне международного аэропорта Сочи, усилен, на железнодорожном вокзале курорта мобилизованы силы охраны в условиях среднего уровня реагирования, сообщает пресс-служба мэрии.
В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Краснодарском крае вводится средний уровень реагирования. Как информировал оперштаб Кубани, этот уровень предполагает введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.
"В аэропорту Сочи организован контроль за перемещением автотранспортных средств на привокзальной площади. С 1 ноября запрещен въезд грузового коммерческого транспорта на линию парковки, непосредственно примыкающую к зданию аэровокзального комплекса", - поясняется в сообщении.
Добавляется, что меры безопасности также предприняты в зоне железнодорожных путей сочинского вокзала, там усилена охрана и налажена работа с правоохранителями. "Все наиболее важные инфраструктурные объекты находятся под усиленной охраной. На железнодорожных перегонах и станциях установлено порядка 5 тысяч видеокамер и более 600 тепловизоров, показания которых выведены на пункты управления транспортной безопасности. Локомотивные бригады контролируют участки железнодорожного пути. Налажено взаимодействие с силовым и правоохранительным блоком", - рассказали в администрации города.
Кроме этого, по информации мэрии, особое внимание сейчас уделяется вопросам постановки и снятию с регистрационного учёта граждан, пребывающих на курорт. "На пункте пропуска Магри организована фильтрационная работа по проверке лиц, прибывающих из других регионов РФ и других государств", - заключили в ведомстве.