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ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к официальным СМИ - РИА Новости, 10.11.2022
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ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к официальным СМИ
ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к официальным СМИ - РИА Новости, 10.11.2022
ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к официальным СМИ
Уровень доверия к официальным СМИ вырос с началом пандемии, сообщил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:50
2022-11-10T17:50
вциом
кирилл родин
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень доверия к официальным СМИ вырос с началом пандемии, сообщил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин."Изменения, которые пандемия привнесла в наш сегодняшний день: уровень доверия к официальным СМИ у нас вырос кратно", - сказал Родин на Шестом национальном рекламном форуме.По его словам, в самой меньшей степени люди склонны доверять блогам и соцсетям. Он добавил, благам "больше не доверяют, чем доверяют"."Я могу слушать и читать в Telegram-каналах любую информацию, скажем так, которая там "льется", но принимать решение, чему доверять, а чему не доверять, буду после того, как уже было сказано: с утра это прозвучит в газете, а вечером в куплете", - заключил он.
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вциом, кирилл родин, общество
ВЦИОМ, Кирилл Родин, Общество
17:50 10.11.2022
 
ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к официальным СМИ

ВЦИОМ заявил, что с началом пандемии кратно возрос уровень доверия к официальным СМИ

© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Артём Коренюк
Пульт дистанционного управления. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень доверия к официальным СМИ вырос с началом пандемии, сообщил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин.
"Изменения, которые пандемия привнесла в наш сегодняшний день: уровень доверия к официальным СМИ у нас вырос кратно", - сказал Родин на Шестом национальном рекламном форуме.
По его словам, в самой меньшей степени люди склонны доверять блогам и соцсетям. Он добавил, благам "больше не доверяют, чем доверяют".
"Я могу слушать и читать в Telegram-каналах любую информацию, скажем так, которая там "льется", но принимать решение, чему доверять, а чему не доверять, буду после того, как уже было сказано: с утра это прозвучит в газете, а вечером в куплете", - заключил он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10:23
Более 60 процентов россиян доверяют полицейским, показал опрос ВЦИОМ
 
ВЦИОМКирилл РодинОбщество
 
 
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