https://ria.ru/20221110/smi-1830583681.html
ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к официальным СМИ
ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к официальным СМИ - РИА Новости, 10.11.2022
ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к официальным СМИ
Уровень доверия к официальным СМИ вырос с началом пандемии, сообщил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:50
2022-11-10T17:50
2022-11-10T17:50
вциом
кирилл родин
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень доверия к официальным СМИ вырос с началом пандемии, сообщил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин."Изменения, которые пандемия привнесла в наш сегодняшний день: уровень доверия к официальным СМИ у нас вырос кратно", - сказал Родин на Шестом национальном рекламном форуме.По его словам, в самой меньшей степени люди склонны доверять блогам и соцсетям. Он добавил, благам "больше не доверяют, чем доверяют"."Я могу слушать и читать в Telegram-каналах любую информацию, скажем так, которая там "льется", но принимать решение, чему доверять, а чему не доверять, буду после того, как уже было сказано: с утра это прозвучит в газете, а вечером в куплете", - заключил он.
https://ria.ru/20221110/politsiya-1830416732.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, кирилл родин, общество
ВЦИОМ, Кирилл Родин, Общество
ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к официальным СМИ
ВЦИОМ заявил, что с началом пандемии кратно возрос уровень доверия к официальным СМИ
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень доверия к официальным СМИ вырос с началом пандемии, сообщил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин.
"Изменения, которые пандемия привнесла в наш сегодняшний день: уровень доверия к официальным СМИ у нас вырос кратно", - сказал Родин на Шестом национальном рекламном форуме.
По его словам, в самой меньшей степени люди склонны доверять блогам и соцсетям. Он добавил, благам "больше не доверяют, чем доверяют".
"Я могу слушать и читать в Telegram-каналах любую информацию, скажем так, которая там "льется", но принимать решение, чему доверять, а чему не доверять, буду после того, как уже было сказано: с утра это прозвучит в газете, а вечером в куплете", - заключил он.