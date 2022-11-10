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Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы
Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 10.11.2022
Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы
Российская артиллерия и авиация уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которыми пользовались украинские военные, сообщили... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:38
2022-11-10T13:38
2022-11-10T17:30
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которыми пользовались украинские военные, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники, а в Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.
https://ria.ru/20221110/minoborony-1830489779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область
13:38 10.11.2022 (обновлено: 17:30 10.11.2022)
Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы
Российские силы уничтожили уничтожили три американские РЛС, которыми пользовались ВСУ