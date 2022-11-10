https://ria.ru/20221110/sklad-1830486047.html

Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы

Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 10.11.2022

Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы

Российская артиллерия и авиация уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которыми пользовались украинские военные, сообщили... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:38

2022-11-10T13:38

2022-11-10T17:30

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

днепропетровская область

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которыми пользовались украинские военные, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники, а в Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

https://ria.ru/20221110/minoborony-1830489779.html

россия

днепропетровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область