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Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/sklad-1830486047.html
Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы
Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 10.11.2022
Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы
Российская артиллерия и авиация уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которыми пользовались украинские военные, сообщили... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:38
2022-11-10T17:30
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которыми пользовались украинские военные, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники, а в Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.
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россия
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область
13:38 10.11.2022 (обновлено: 17:30 10.11.2022)
 
Российские силы уничтожили три американские РЛС контрбатарейной борьбы

Российские силы уничтожили уничтожили три американские РЛС, которыми пользовались ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожила три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которыми пользовались украинские военные, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также в Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники, а в Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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ВС России с начала спецоперации уничтожили 333 украинских самолета
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская область
 
 
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