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Житель Ставрополья, открывший стрельбу в больнице, предстанет перед судом
Житель Ставрополья, открывший стрельбу в больнице, предстанет перед судом - РИА Новости, 10.11.2022
Житель Ставрополья, открывший стрельбу в больнице, предстанет перед судом
Житель Ставропольского края, открывший в декабре прошлого года стрельбу в коридоре больницы в Светлограде, предстанет перед судом, сообщило следственное... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:52
2022-11-10T17:52
2022-11-10T17:52
происшествия
ставропольский край
светлоград
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 10 ноя - РИА Новости. Житель Ставропольского края, открывший в декабре прошлого года стрельбу в коридоре больницы в Светлограде, предстанет перед судом, сообщило следственное управление СК по региону."Мужчина свою вину признал в полном объеме. Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 28 декабря 2021 года обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой, и открыл огонь в коридоре медицинского учреждения. Никто из находившихся в здании не пострадал.В декабре прошлого года МВД региона сообщало, что стрелявший в больнице врач пришел к жене, с которой накануне поссорился. В ведомстве отметили, что мужчина трижды выстрелил в сторону стены, а потом заперся в кабинете.
https://ria.ru/20221109/poisk-1830253330.html
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происшествия, ставропольский край, светлоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Светлоград, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ставрополья, открывший стрельбу в больнице, предстанет перед судом
СК: житель Ставропольского края, открывший стрельбу в больнице, предстанет перед судом