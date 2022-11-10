https://ria.ru/20221110/sk-1830584798.html

Житель Ставрополья, открывший стрельбу в больнице, предстанет перед судом

Житель Ставрополья, открывший стрельбу в больнице, предстанет перед судом - РИА Новости, 10.11.2022

Житель Ставрополья, открывший стрельбу в больнице, предстанет перед судом

Житель Ставропольского края, открывший в декабре прошлого года стрельбу в коридоре больницы в Светлограде, предстанет перед судом, сообщило следственное... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:52

2022-11-10T17:52

2022-11-10T17:52

происшествия

ставропольский край

светлоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 10 ноя - РИА Новости. Житель Ставропольского края, открывший в декабре прошлого года стрельбу в коридоре больницы в Светлограде, предстанет перед судом, сообщило следственное управление СК по региону."Мужчина свою вину признал в полном объеме. Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 28 декабря 2021 года обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой, и открыл огонь в коридоре медицинского учреждения. Никто из находившихся в здании не пострадал.В декабре прошлого года МВД региона сообщало, что стрелявший в больнице врач пришел к жене, с которой накануне поссорился. В ведомстве отметили, что мужчина трижды выстрелил в сторону стены, а потом заперся в кабинете.

https://ria.ru/20221109/poisk-1830253330.html

ставропольский край

светлоград

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происшествия, ставропольский край, светлоград, следственный комитет россии (ск рф)