https://ria.ru/20221110/sk-1830446603.html

Москвичка, выкинувшая младенца из окна, не сожалеет о содеянном

Москвичка, выкинувшая младенца из окна, не сожалеет о содеянном - РИА Новости, 10.11.2022

Москвичка, выкинувшая младенца из окна, не сожалеет о содеянном

Жительница Москвы, выбросившая годовалую дочку с 11-го этажа, признала вину, но не высказала никакого сожаления, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:07

2022-11-10T12:07

2022-11-10T17:39

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жительница Москвы, выбросившая годовалую дочку с 11-го этажа, признала вину, но не высказала никакого сожаления, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."Следователи допросили женщину, она признала свою вину. Во время проверки показаний на месте она не высказала слов сожаления о произошедшем и сообщила следствию подробности событий того дня", — сказала Иванова.Женщину следствие попросило заключить на время расследования в СИЗО. Ее психическое здоровье оценит психолого-психиатрическая экспертиза. Ходатайство об аресте рассмотрит Чертановский районный суд.Годовалую девочку с тяжелыми травмами нашли утром 8 ноября под окнами дома в Сумском проезде. Ее доставили в больницу, но спасти не удалось. В преступлении сразу заподозрили 26-летнюю мать ребенка. По данным следствия, женщина находилась "в подавленном состоянии" из-за развода и сама на некоторое время попала в больницу после случившегося. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, женщина намеревалась убить дочку, а затем покончить с собой. По предварительной информации, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах она не состояла.Задержанной предъявили обвинения в убийстве малолетнего. Позже стало известно, что ее арестовали до 8 января. Ей грозит до 20 лет заключения, а максимальная санкция по статье — пожизненный срок.

https://ria.ru/20221109/poisk-1830253330.html

https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)