Рейтинг@Mail.ru
Москвичка, выкинувшая младенца из окна, не сожалеет о содеянном - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/sk-1830446603.html
Москвичка, выкинувшая младенца из окна, не сожалеет о содеянном
Москвичка, выкинувшая младенца из окна, не сожалеет о содеянном - РИА Новости, 10.11.2022
Москвичка, выкинувшая младенца из окна, не сожалеет о содеянном
Жительница Москвы, выбросившая годовалую дочку с 11-го этажа, признала вину, но не высказала никакого сожаления, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:07
2022-11-10T17:39
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жительница Москвы, выбросившая годовалую дочку с 11-го этажа, признала вину, но не высказала никакого сожаления, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."Следователи допросили женщину, она признала свою вину. Во время проверки показаний на месте она не высказала слов сожаления о произошедшем и сообщила следствию подробности событий того дня", — сказала Иванова.Женщину следствие попросило заключить на время расследования в СИЗО. Ее психическое здоровье оценит психолого-психиатрическая экспертиза. Ходатайство об аресте рассмотрит Чертановский районный суд.Годовалую девочку с тяжелыми травмами нашли утром 8 ноября под окнами дома в Сумском проезде. Ее доставили в больницу, но спасти не удалось. В преступлении сразу заподозрили 26-летнюю мать ребенка. По данным следствия, женщина находилась "в подавленном состоянии" из-за развода и сама на некоторое время попала в больницу после случившегося. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, женщина намеревалась убить дочку, а затем покончить с собой. По предварительной информации, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах она не состояла.Задержанной предъявили обвинения в убийстве малолетнего. Позже стало известно, что ее арестовали до 8 января. Ей грозит до 20 лет заключения, а максимальная санкция по статье — пожизненный срок.
https://ria.ru/20221109/poisk-1830253330.html
https://ria.ru/20221109/devochka-1830373981.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
12:07 10.11.2022 (обновлено: 17:39 10.11.2022)
 
Москвичка, выкинувшая младенца из окна, не сожалеет о содеянном

СК: москвичка, выбросившая младенца из окна, признала вину, но не сожалеет о произошедшем

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жительница Москвы, выбросившая годовалую дочку с 11-го этажа, признала вину, но не высказала никакого сожаления, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
"Следователи допросили женщину, она признала свою вину. Во время проверки показаний на месте она не высказала слов сожаления о произошедшем и сообщила следствию подробности событий того дня", — сказала Иванова.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 15:26
В Камчатском крае СК приступил к поиску пропавшего из колонии мужчины
Женщину следствие попросило заключить на время расследования в СИЗО. Ее психическое здоровье оценит психолого-психиатрическая экспертиза. Ходатайство об аресте рассмотрит Чертановский районный суд.
Годовалую девочку с тяжелыми травмами нашли утром 8 ноября под окнами дома в Сумском проезде. Ее доставили в больницу, но спасти не удалось.
В преступлении сразу заподозрили 26-летнюю мать ребенка. По данным следствия, женщина находилась "в подавленном состоянии" из-за развода и сама на некоторое время попала в больницу после случившегося. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, женщина намеревалась убить дочку, а затем покончить с собой. По предварительной информации, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах она не состояла.
Задержанной предъявили обвинения в убийстве малолетнего. Позже стало известно, что ее арестовали до 8 января. Ей грозит до 20 лет заключения, а максимальная санкция по статье — пожизненный срок.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 23:02
СК займется нападением школьника с ножом на одноклассницу в Кронштадте
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала