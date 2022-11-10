https://ria.ru/20221110/sistemy-1830631261.html

Испания передаст Украине две дополнительные системы ПВО Hawk

Испания передаст Украине две дополнительные системы ПВО Hawk - РИА Новости, 10.11.2022

Испания передаст Украине две дополнительные системы ПВО Hawk

Правительство Испании передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk в дополнение к четырем, которые уже были направлены в Киев, заявила в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T22:09

2022-11-10T22:09

2022-11-10T22:09

специальная военная операция на украине

в мире

маргарита роблес

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

испания

россия

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МАДРИД, 10 ноя - РИА Новости. Правительство Испании передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk в дополнение к четырем, которые уже были направлены в Киев, заявила в четверг министр обороны Испании Маргарита Роблес."Еще две пусковые установки будут отправлены потому, что об этом нас попросили из НАТО", - приводит газета el Financiero слова министра.Также сегодня министерство обороны страны сообщило в пресс-релизе, что со следующей недели 64 украинских военных будут проходить обучение в Толедо по обезвреживанию взрывчатых веществ, разминированию и точной стрельбе. На данный момент группа из 21 украинского военного проходит инструктаж в городе Альмерия, автономного сообщества Андалусия, по обращению с гаубицей 105/14.В октябре 19 украинских военнослужащих прошли обучение по обращению с зенитными ракетами Aspide в рамках подготовительной программы, проходящей на базе в испанском городе Сарагоса.Ранее сообщалось, что правительство Испании готово провести подготовку 400 военнослужащих в рамках тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии. По информации газеты El Pais, бюджет инициативы, в рамках которой за два года планируется инструктаж около 15 тысяч украинских военных и которой будут руководить непосредственно из Брюсселя, составит 106,7 миллиона евро.Правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе четыре пусковые установки Hawk и зенитную систему Aspide. Эта помощь является дополнением к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, переданными членами НАТО Киеву в последние недели.На данный момент Мадрид уже внес более 200 миллионов евро в Европейский фонд мира для Украины, свидетельствуют данные минобороны королевства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221110/paket-1830623299.html

https://ria.ru/20221012/nato-1823339036.html

https://ria.ru/20221109/pomosch-1830263352.html

украина

испания

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в мире, маргарита роблес, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, испания, россия, нато