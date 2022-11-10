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Испания передаст Украине две дополнительные системы ПВО Hawk - РИА Новости, 10.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/sistemy-1830631261.html
Испания передаст Украине две дополнительные системы ПВО Hawk
Испания передаст Украине две дополнительные системы ПВО Hawk - РИА Новости, 10.11.2022
Испания передаст Украине две дополнительные системы ПВО Hawk
Правительство Испании передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk в дополнение к четырем, которые уже были направлены в Киев, заявила в... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T22:09
2022-11-10T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
маргарита роблес
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
испания
россия
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МАДРИД, 10 ноя - РИА Новости. Правительство Испании передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk в дополнение к четырем, которые уже были направлены в Киев, заявила в четверг министр обороны Испании Маргарита Роблес."Еще две пусковые установки будут отправлены потому, что об этом нас попросили из НАТО", - приводит газета el Financiero слова министра.Также сегодня министерство обороны страны сообщило в пресс-релизе, что со следующей недели 64 украинских военных будут проходить обучение в Толедо по обезвреживанию взрывчатых веществ, разминированию и точной стрельбе. На данный момент группа из 21 украинского военного проходит инструктаж в городе Альмерия, автономного сообщества Андалусия, по обращению с гаубицей 105/14.В октябре 19 украинских военнослужащих прошли обучение по обращению с зенитными ракетами Aspide в рамках подготовительной программы, проходящей на базе в испанском городе Сарагоса.Ранее сообщалось, что правительство Испании готово провести подготовку 400 военнослужащих в рамках тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии. По информации газеты El Pais, бюджет инициативы, в рамках которой за два года планируется инструктаж около 15 тысяч украинских военных и которой будут руководить непосредственно из Брюсселя, составит 106,7 миллиона евро.Правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе четыре пусковые установки Hawk и зенитную систему Aspide. Эта помощь является дополнением к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, переданными членами НАТО Киеву в последние недели.На данный момент Мадрид уже внес более 200 миллионов евро в Европейский фонд мира для Украины, свидетельствуют данные минобороны королевства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221110/paket-1830623299.html
https://ria.ru/20221012/nato-1823339036.html
https://ria.ru/20221109/pomosch-1830263352.html
украина
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в мире, маргарита роблес, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, испания, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Маргарита Роблес, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Испания, Россия, НАТО
22:09 10.11.2022
 
Испания передаст Украине две дополнительные системы ПВО Hawk

Министр обороны Роблес: Испания передаст Украине две дополнительные системы ПВО Hawk

© Fotolia / Fresnel6Фонтан Сибелис в Мадриде
Фонтан Сибелис в Мадриде - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Fotolia / Fresnel6
Фонтан Сибелис в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 10 ноя - РИА Новости. Правительство Испании передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk в дополнение к четырем, которые уже были направлены в Киев, заявила в четверг министр обороны Испании Маргарита Роблес.
"Еще две пусковые установки будут отправлены потому, что об этом нас попросили из НАТО", - приводит газета el Financiero слова министра.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 21:04Специальная военная операция на Украине
Белый дом раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине
Также сегодня министерство обороны страны сообщило в пресс-релизе, что со следующей недели 64 украинских военных будут проходить обучение в Толедо по обезвреживанию взрывчатых веществ, разминированию и точной стрельбе. На данный момент группа из 21 украинского военного проходит инструктаж в городе Альмерия, автономного сообщества Андалусия, по обращению с гаубицей 105/14.
В октябре 19 украинских военнослужащих прошли обучение по обращению с зенитными ракетами Aspide в рамках подготовительной программы, проходящей на базе в испанском городе Сарагоса.
Ранее сообщалось, что правительство Испании готово провести подготовку 400 военнослужащих в рамках тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии. По информации газеты El Pais, бюджет инициативы, в рамках которой за два года планируется инструктаж около 15 тысяч украинских военных и которой будут руководить непосредственно из Брюсселя, составит 106,7 миллиона евро.
Правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе четыре пусковые установки Hawk и зенитную систему Aspide. Эта помощь является дополнением к артиллерии, средствам ПВО и бронетехнике, переданными членами НАТО Киеву в последние недели.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:38
НАТО будет наращивать запасы вооружений на фоне конфликта на Украине
На данный момент Мадрид уже внес более 200 миллионов евро в Европейский фонд мира для Украины, свидетельствуют данные минобороны королевства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 15:52Специальная военная операция на Украине
ЕС выделит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМаргарита РоблесСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаИспанияРоссияНАТО
 
 
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