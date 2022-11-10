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В Магаданской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.11.2022
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В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
В Магаданской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.11.2022
В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном ветре и метелях в нескольких районах Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:28
2022-11-10T12:28
происшествия
магаданская область
россия
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МАГАДАН, 11 ноя – РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном ветре и метелях в нескольких районах Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона."Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов. (Источник ЧС – ветер с метелью)", - сообщает ПСЦ.
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происшествия, магаданская область, россия
Происшествия, Магаданская область, Россия
12:28 10.11.2022
 
В Магаданской области объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в трех округах Магаданской области

© РИА Новости / Виктор Сатановский / Перейти в медиабанкПрохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане
Прохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виктор Сатановский
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Прохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане. Архивное фото
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МАГАДАН, 11 ноя – РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном ветре и метелях в нескольких районах Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.
"Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов. (Источник ЧС – ветер с метелью)", - сообщает ПСЦ.
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