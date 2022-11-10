https://ria.ru/20221110/shtorm-1830458626.html

В Магаданской области объявили штормовое предупреждение

В Магаданской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 10.11.2022

В Магаданской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном ветре и метелях в нескольких районах Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:28

2022-11-10T12:28

2022-11-10T12:28

происшествия

магаданская область

россия

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МАГАДАН, 11 ноя – РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном ветре и метелях в нескольких районах Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона."Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов. (Источник ЧС – ветер с метелью)", - сообщает ПСЦ.

https://ria.ru/20221110/berdyansk-1830458267.html

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происшествия, магаданская область, россия