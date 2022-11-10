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В Киеве предложили Турции и ООН продлить продуктовую сделку на год - РИА Новости, 10.11.2022
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В Киеве предложили Турции и ООН продлить продуктовую сделку на год
В Киеве предложили Турции и ООН продлить продуктовую сделку на год - РИА Новости, 10.11.2022
В Киеве предложили Турции и ООН продлить продуктовую сделку на год
Киев предложил ООН и Турции продлить "продуктовую сделку" на год и расширить ее действие на порты Николаевской области, заявил замминистра инфраструктуры... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:47
2022-11-10T11:47
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турция
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Киев предложил ООН и Турции продлить "продуктовую сделку" на год и расширить ее действие на порты Николаевской области, заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Васькова сообщило, что Киев рассчитывает на продление сделки на год."Украина предложила Турции и ООН продолжить зерновое соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия", - приводит слова Васькова Telegram-канал украинского телеканала "Прямой".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
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экономика, украина, турция, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Турция, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:47 10.11.2022
 
В Киеве предложили Турции и ООН продлить продуктовую сделку на год

Украинский замминистра Васьков предложил Турции и ООН расширить и продлить зерновую сделку

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Киев предложил ООН и Турции продлить "продуктовую сделку" на год и расширить ее действие на порты Николаевской области, заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Васькова сообщило, что Киев рассчитывает на продление сделки на год.
"Украина предложила Турции и ООН продолжить зерновое соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия", - приводит слова Васькова Telegram-канал украинского телеканала "Прямой".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаТурцияООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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