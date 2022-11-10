https://ria.ru/20221110/sdelka-1830440028.html

В Киеве предложили Турции и ООН продлить продуктовую сделку на год

В Киеве предложили Турции и ООН продлить продуктовую сделку на год - РИА Новости, 10.11.2022

В Киеве предложили Турции и ООН продлить продуктовую сделку на год

Киев предложил ООН и Турции продлить "продуктовую сделку" на год и расширить ее действие на порты Николаевской области, заявил замминистра инфраструктуры... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:47

2022-11-10T11:47

2022-11-10T11:47

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Киев предложил ООН и Турции продлить "продуктовую сделку" на год и расширить ее действие на порты Николаевской области, заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Васькова сообщило, что Киев рассчитывает на продление сделки на год."Украина предложила Турции и ООН продолжить зерновое соглашение минимум на год, а также расширить инициативу на порты юга Николаевской области, которые обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия", - приводит слова Васькова Telegram-канал украинского телеканала "Прямой".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221107/zerno-1829558554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, турция, оон, ситуация в днр и лнр