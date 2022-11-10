https://ria.ru/20221110/samsung-1830412246.html

Верховный суд России подтвердил незаконность запрета смартфонов Samsung

Верховный суд России подтвердил незаконность запрета смартфонов Samsung - РИА Новости, 10.11.2022

Верховный суд России подтвердил незаконность запрета смартфонов Samsung

Верховный суд отказал швейцарской Sqwin SA в пересмотре судебных актов двух нижестоящих инстанций, которые отклонили ее иск с требованием запретить... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:54

2022-11-10T09:54

2022-11-10T09:54

экономика

технологии

россия

москва

samsung group

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

samsung electronics

верховный суд рф

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Верховный суд отказал швейцарской Sqwin SA в пересмотре судебных актов двух нижестоящих инстанций, которые отклонили ее иск с требованием запретить южнокорейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу Sqwin SA, просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.Швейцарской компании до недавнего времени принадлежал российский патент "Система электронных платежей". Считая, что сервис Samsung Pay нарушает ее права на изобретение, Sqwin в феврале 2020 года обратилась в суд с этим иском. Палата по патентным спорам Роспатента в марте этого года, рассмотрев возражение ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", аннулировала патент истца. Роспатент установил, что российский патент был зарегистрирован с нарушением закона.Между тем до этого спор рассмотрели уже две судебные инстанции. Арбитражный суд Москвы в июле 2021 года запретил Samsung Electronics и "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз в РФ, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот. В октябре суд принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в РФ - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель.Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобы ответчиков, в марте отменил решение первой инстанции и полностью отклонил иск. Он установил, что в смартфонах Samsung не используется ряд признаков изобретения, охраняемого патентом швейцарской компании, а если хотя бы один из признаков не задействован, патент не считается использованным, следовательно, отсутствует факт нарушения прав. Суд по интеллектуальным правам в июле отклонил первую кассацию истца, оставив в силе постановление апелляционной инстанции.Согласно описанию изобретения истца, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года. Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. До международных санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России с долей 17%.

https://ria.ru/20220525/gadzhety-1790540569.html

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экономика, технологии, россия, москва, samsung group, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), samsung electronics, верховный суд рф