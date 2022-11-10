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Верховный суд России подтвердил незаконность запрета смартфонов Samsung - РИА Новости, 10.11.2022
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Верховный суд России подтвердил незаконность запрета смартфонов Samsung
Верховный суд России подтвердил незаконность запрета смартфонов Samsung - РИА Новости, 10.11.2022
Верховный суд России подтвердил незаконность запрета смартфонов Samsung
Верховный суд отказал швейцарской Sqwin SA в пересмотре судебных актов двух нижестоящих инстанций, которые отклонили ее иск с требованием запретить... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:54
2022-11-10T09:54
экономика
технологии
россия
москва
samsung group
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
samsung electronics
верховный суд рф
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Верховный суд отказал швейцарской Sqwin SA в пересмотре судебных актов двух нижестоящих инстанций, которые отклонили ее иск с требованием запретить южнокорейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу Sqwin SA, просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.Швейцарской компании до недавнего времени принадлежал российский патент "Система электронных платежей". Считая, что сервис Samsung Pay нарушает ее права на изобретение, Sqwin в феврале 2020 года обратилась в суд с этим иском. Палата по патентным спорам Роспатента в марте этого года, рассмотрев возражение ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", аннулировала патент истца. Роспатент установил, что российский патент был зарегистрирован с нарушением закона.Между тем до этого спор рассмотрели уже две судебные инстанции. Арбитражный суд Москвы в июле 2021 года запретил Samsung Electronics и "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз в РФ, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот. В октябре суд принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в РФ - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель.Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобы ответчиков, в марте отменил решение первой инстанции и полностью отклонил иск. Он установил, что в смартфонах Samsung не используется ряд признаков изобретения, охраняемого патентом швейцарской компании, а если хотя бы один из признаков не задействован, патент не считается использованным, следовательно, отсутствует факт нарушения прав. Суд по интеллектуальным правам в июле отклонил первую кассацию истца, оставив в силе постановление апелляционной инстанции.Согласно описанию изобретения истца, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года. Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. До международных санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России с долей 17%.
https://ria.ru/20220525/gadzhety-1790540569.html
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экономика, технологии, россия, москва, samsung group, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), samsung electronics, верховный суд рф
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Samsung Group, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Samsung Electronics, Верховный суд РФ
09:54 10.11.2022
 
Верховный суд России подтвердил незаконность запрета смартфонов Samsung

Верховный суд России подтвердил незаконность запрета на продажу смартфонов Samsung

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкCмартфон в фирменном магазине Samsung в Москве
Cмартфон в фирменном магазине Samsung в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Cмартфон в фирменном магазине Samsung в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Верховный суд отказал швейцарской Sqwin SA в пересмотре судебных актов двух нижестоящих инстанций, которые отклонили ее иск с требованием запретить южнокорейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова отклонила кассационную жалобу Sqwin SA, просившей передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 09:29
СМИ: Samsung и Apple продолжают сертифицировать новые гаджеты в России
Швейцарской компании до недавнего времени принадлежал российский патент "Система электронных платежей". Считая, что сервис Samsung Pay нарушает ее права на изобретение, Sqwin в феврале 2020 года обратилась в суд с этим иском. Палата по патентным спорам Роспатента в марте этого года, рассмотрев возражение ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", аннулировала патент истца. Роспатент установил, что российский патент был зарегистрирован с нарушением закона.
Между тем до этого спор рассмотрели уже две судебные инстанции. Арбитражный суд Москвы в июле 2021 года запретил Samsung Electronics и "Самсунг Электроникс Рус Компани" использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз в РФ, предложение к продаже, продажу и иное введение в оборот. В октябре суд принял дополнительное решение по делу. В нем он перечислил все модели устройств, запрещенных к продаже в РФ - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold, всего 61 модель.
Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобы ответчиков, в марте отменил решение первой инстанции и полностью отклонил иск. Он установил, что в смартфонах Samsung не используется ряд признаков изобретения, охраняемого патентом швейцарской компании, а если хотя бы один из признаков не задействован, патент не считается использованным, следовательно, отсутствует факт нарушения прав. Суд по интеллектуальным правам в июле отклонил первую кассацию истца, оставив в силе постановление апелляционной инстанции.
Согласно описанию изобретения истца, оно относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца. В материалах Роспатента датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года. Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. До международных санкций Samsung Pay был третьей по популярности системой бесконтактных платежей в России с долей 17%.
Фирменный салон Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 12:39
Часть смартфонов Samsung невозможно активировать в России, пишут СМИ
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваSamsung GroupФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Samsung ElectronicsВерховный суд РФ
 
 
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