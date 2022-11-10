https://ria.ru/20221110/sammit-1830636122.html

Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе

Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе - РИА Новости, 10.11.2022

Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе

Госсекретарь Энтони Блинкен не планирует общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита G20 в Индонезии, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:01

2022-11-10T23:01

2022-11-10T23:01

в мире

сергей лавров

энтони блинкен

нед прайс

россия

индонезия

сша

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен не планирует общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита G20 в Индонезии, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."У нас нет планов какого-либо формального взаимодействия на данном этапе", - сказал он на брифинге для СМИ.Ранее Белый дом объявил об отсутствии планов президента США Джо Байдена контактировать с Лавровым, который, как ожидается, будет представлять Россию на форуме.Прайс утверждает, что Лавров оказался в изоляции в ходе недавней встречи министров иностранных дел "двадцатки" в Индонезии, и спрогнозировал схожий прием в ходе саммита."Я подозреваю, что министр иностранных дел Лавров, который, согласно открытым источникам, будет представлять свою страну, столкнется с чем-то по меньшей мере очень схожим", - сказал он.

https://ria.ru/20221110/g20-1830625370.html

https://ria.ru/20221110/sammit-1830513459.html

россия

индонезия

сша

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в мире, сергей лавров, энтони блинкен, нед прайс, россия, индонезия, сша, большая двадцатка, государственный департамент сша, саммит g20