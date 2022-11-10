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Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе - РИА Новости, 10.11.2022
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Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе
Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе - РИА Новости, 10.11.2022
Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе
Госсекретарь Энтони Блинкен не планирует общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита G20 в Индонезии, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:01
2022-11-10T23:01
в мире
сергей лавров
энтони блинкен
нед прайс
россия
индонезия
сша
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен не планирует общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита G20 в Индонезии, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."У нас нет планов какого-либо формального взаимодействия на данном этапе", - сказал он на брифинге для СМИ.Ранее Белый дом объявил об отсутствии планов президента США Джо Байдена контактировать с Лавровым, который, как ожидается, будет представлять Россию на форуме.Прайс утверждает, что Лавров оказался в изоляции в ходе недавней встречи министров иностранных дел "двадцатки" в Индонезии, и спрогнозировал схожий прием в ходе саммита."Я подозреваю, что министр иностранных дел Лавров, который, согласно открытым источникам, будет представлять свою страну, столкнется с чем-то по меньшей мере очень схожим", - сказал он.
https://ria.ru/20221110/g20-1830625370.html
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в мире, сергей лавров, энтони блинкен, нед прайс, россия, индонезия, сша, большая двадцатка, государственный департамент сша, саммит g20
В мире, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Нед Прайс, Россия, Индонезия, США, Большая двадцатка, Государственный департамент США, Саммит G20
23:01 10.11.2022
 
Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе

Госдеп США: Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20

© AP Photo / Stefani Reynolds/Pool PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G20 в Индонезии
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Stefani Reynolds/Pool Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G20 в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен не планирует общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях предстоящего саммита G20 в Индонезии, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
"У нас нет планов какого-либо формального взаимодействия на данном этапе", - сказал он на брифинге для СМИ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 21:21
Белый дом: Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях G20
Ранее Белый дом объявил об отсутствии планов президента США Джо Байдена контактировать с Лавровым, который, как ожидается, будет представлять Россию на форуме.
Прайс утверждает, что Лавров оказался в изоляции в ходе недавней встречи министров иностранных дел "двадцатки" в Индонезии, и спрогнозировал схожий прием в ходе саммита.
"Я подозреваю, что министр иностранных дел Лавров, который, согласно открытым источникам, будет представлять свою страну, столкнется с чем-то по меньшей мере очень схожим", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 14:50
Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч
 
В миреСергей ЛавровЭнтони БлинкенНед ПрайсРоссияИндонезияСШАБольшая двадцаткаГосударственный департамент СШАСаммит G20
 
 
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