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Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч - РИА Новости, 10.11.2022
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Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч
Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч - РИА Новости, 10.11.2022
Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в ходе G20 ряд двусторонних встреч на полях саммита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:50
2022-11-10T14:57
россия
индонезия
сергей лавров
саммит g20
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в ходе G20 ряд двусторонних встреч на полях саммита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."15-16 ноября на острове Бали состоится 17-й саммит "Группы двадцати". Россия будет представлена делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который примет участие в планарных заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч на полях мероприятия", - сказала Захарова в своем официальном комментарии.
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россия, индонезия, сергей лавров, саммит g20, в мире
Россия, Индонезия, Сергей Лавров, Саммит G20, В мире
14:50 10.11.2022 (обновлено: 14:57 10.11.2022)
 
Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч

Лавров проведет на полях саммита G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в ходе G20 ряд двусторонних встреч на полях саммита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"15-16 ноября на острове Бали состоится 17-й саммит "Группы двадцати". Россия будет представлена делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который примет участие в планарных заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч на полях мероприятия", - сказала Захарова в своем официальном комментарии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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РоссияИндонезияСергей ЛавровСаммит G20В мире
 
 
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