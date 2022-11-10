https://ria.ru/20221110/sammit-1830513459.html

Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч

Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч - РИА Новости, 10.11.2022

Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в ходе G20 ряд двусторонних встреч на полях саммита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:50

2022-11-10T14:50

2022-11-10T14:57

россия

индонезия

сергей лавров

саммит g20

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в ходе G20 ряд двусторонних встреч на полях саммита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."15-16 ноября на острове Бали состоится 17-й саммит "Группы двадцати". Россия будет представлена делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который примет участие в планарных заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч на полях мероприятия", - сказала Захарова в своем официальном комментарии.

https://ria.ru/20221110/putin-1830484631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индонезия, сергей лавров, саммит g20, в мире