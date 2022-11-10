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Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч
Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч - РИА Новости, 10.11.2022
Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в ходе G20 ряд двусторонних встреч на полях саммита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:50
2022-11-10T14:50
2022-11-10T14:57
россия
индонезия
сергей лавров
саммит g20
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в ходе G20 ряд двусторонних встреч на полях саммита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."15-16 ноября на острове Бали состоится 17-й саммит "Группы двадцати". Россия будет представлена делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который примет участие в планарных заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч на полях мероприятия", - сказала Захарова в своем официальном комментарии.
https://ria.ru/20221110/putin-1830484631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индонезия, сергей лавров, саммит g20, в мире
Россия, Индонезия, Сергей Лавров, Саммит G20, В мире
14:50 10.11.2022 (обновлено: 14:57 10.11.2022)
Лавров проведет на полях G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч
Лавров проведет на полях саммита G20 в Индонезии несколько двусторонних встреч