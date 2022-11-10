https://ria.ru/20221110/sammit-1830440379.html

В Индонезии заявили о нехватке бронеавтомобилей на саммите G20 на Бали

В Индонезии заявили о нехватке бронеавтомобилей на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 10.11.2022

В Индонезии заявили о нехватке бронеавтомобилей на саммите G20 на Бали

Секретариат аппарата президента Индонезии заявил, что лидерам ряда стран придется привезти собственные бронированные автомобили на Бали из-за нехватки у... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T11:49

2022-11-10T11:49

2022-11-10T11:49

экономика

саммит g20

большая двадцатка

индонезия

бали

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Секретариат аппарата президента Индонезии заявил, что лидерам ряда стран придется привезти собственные бронированные автомобили на Бали из-за нехватки у страны-председателя G20 подходящих транспортных средств, сообщает портал Tempo.co.По данным портала, в качестве принимающей саммит страны Индонезия должна была подготовить бронированные автомобили для всех глав государств. Однако, по словам Сетьи Утамы, пресс-секретаря аппарата президента Индонезии, количество подходящих для таких целей транспортных средств ограничено, поэтому правительство Индонезии предложило высокопоставленным гостям саммита G20 привозить собственные автомобили со специальными характеристиками."Пуленепробиваемых автомобилей у нас очень мало. Так что тем, кто попросил первым, мы их предоставим. Но таких обращений было слишком много. Остальным пришлось порекомендовать привозить собственные автомобили", - сказал Утама в официальном заявлении.В то же время лидеры крупнейших стран "большой двадцатки" традиционно используют собственные транспортные средства во время зарубежных визитов и саммитов. Так, по сообщению Tempo.co, президент США Джо Байден привезет в Индонезию собственный бронированный Cadillac One, вес которого составляет от 6,3 до 9 тонн. Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221103/g20-1828934944.html

https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825402437.html

индонезия

бали

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, саммит g20, большая двадцатка, индонезия, бали