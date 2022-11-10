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В Индонезии заявили о нехватке бронеавтомобилей на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 10.11.2022
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В Индонезии заявили о нехватке бронеавтомобилей на саммите G20 на Бали
В Индонезии заявили о нехватке бронеавтомобилей на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 10.11.2022
В Индонезии заявили о нехватке бронеавтомобилей на саммите G20 на Бали
Секретариат аппарата президента Индонезии заявил, что лидерам ряда стран придется привезти собственные бронированные автомобили на Бали из-за нехватки у... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:49
2022-11-10T11:49
экономика
саммит g20
большая двадцатка
индонезия
бали
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Секретариат аппарата президента Индонезии заявил, что лидерам ряда стран придется привезти собственные бронированные автомобили на Бали из-за нехватки у страны-председателя G20 подходящих транспортных средств, сообщает портал Tempo.co.По данным портала, в качестве принимающей саммит страны Индонезия должна была подготовить бронированные автомобили для всех глав государств. Однако, по словам Сетьи Утамы, пресс-секретаря аппарата президента Индонезии, количество подходящих для таких целей транспортных средств ограничено, поэтому правительство Индонезии предложило высокопоставленным гостям саммита G20 привозить собственные автомобили со специальными характеристиками."Пуленепробиваемых автомобилей у нас очень мало. Так что тем, кто попросил первым, мы их предоставим. Но таких обращений было слишком много. Остальным пришлось порекомендовать привозить собственные автомобили", - сказал Утама в официальном заявлении.В то же время лидеры крупнейших стран "большой двадцатки" традиционно используют собственные транспортные средства во время зарубежных визитов и саммитов. Так, по сообщению Tempo.co, президент США Джо Байден привезет в Индонезию собственный бронированный Cadillac One, вес которого составляет от 6,3 до 9 тонн. Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221103/g20-1828934944.html
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экономика, саммит g20, большая двадцатка, индонезия, бали
Экономика, Саммит G20, Большая двадцатка, Индонезия, Бали
11:49 10.11.2022
 
В Индонезии заявили о нехватке бронеавтомобилей на саммите G20 на Бали

Индонезии не хватило бронеавтомобилей для глав стран-участников саммита G20 на Бали

© AP Photo / Dita AlangkaraСотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Секретариат аппарата президента Индонезии заявил, что лидерам ряда стран придется привезти собственные бронированные автомобили на Бали из-за нехватки у страны-председателя G20 подходящих транспортных средств, сообщает портал Tempo.co.
По данным портала, в качестве принимающей саммит страны Индонезия должна была подготовить бронированные автомобили для всех глав государств. Однако, по словам Сетьи Утамы, пресс-секретаря аппарата президента Индонезии, количество подходящих для таких целей транспортных средств ограничено, поэтому правительство Индонезии предложило высокопоставленным гостям саммита G20 привозить собственные автомобили со специальными характеристиками.
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
3 ноября, 12:52
Участие в саммите G20 подтвердили 17 глав государств
"Пуленепробиваемых автомобилей у нас очень мало. Так что тем, кто попросил первым, мы их предоставим. Но таких обращений было слишком много. Остальным пришлось порекомендовать привозить собственные автомобили", - сказал Утама в официальном заявлении.
В то же время лидеры крупнейших стран "большой двадцатки" традиционно используют собственные транспортные средства во время зарубежных визитов и саммитов. Так, по сообщению Tempo.co, президент США Джо Байден привезет в Индонезию собственный бронированный Cadillac One, вес которого составляет от 6,3 до 9 тонн.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
Логотип G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Передвижение глав государств на саммите G20 будут отслеживать беспилотники
 
ЭкономикаСаммит G20Большая двадцаткаИндонезияБали
 
 
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