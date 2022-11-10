В Индонезии заявили о нехватке бронеавтомобилей на саммите G20 на Бали
Индонезии не хватило бронеавтомобилей для глав стран-участников саммита G20 на Бали
© AP Photo / Dita AlangkaraСотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали
© AP Photo / Dita Alangkara
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Секретариат аппарата президента Индонезии заявил, что лидерам ряда стран придется привезти собственные бронированные автомобили на Бали из-за нехватки у страны-председателя G20 подходящих транспортных средств, сообщает портал Tempo.co.
По данным портала, в качестве принимающей саммит страны Индонезия должна была подготовить бронированные автомобили для всех глав государств. Однако, по словам Сетьи Утамы, пресс-секретаря аппарата президента Индонезии, количество подходящих для таких целей транспортных средств ограничено, поэтому правительство Индонезии предложило высокопоставленным гостям саммита G20 привозить собственные автомобили со специальными характеристиками.
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"Пуленепробиваемых автомобилей у нас очень мало. Так что тем, кто попросил первым, мы их предоставим. Но таких обращений было слишком много. Остальным пришлось порекомендовать привозить собственные автомобили", - сказал Утама в официальном заявлении.
В то же время лидеры крупнейших стран "большой двадцатки" традиционно используют собственные транспортные средства во время зарубежных визитов и саммитов. Так, по сообщению Tempo.co, президент США Джо Байден привезет в Индонезию собственный бронированный Cadillac One, вес которого составляет от 6,3 до 9 тонн.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.