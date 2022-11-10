https://ria.ru/20221110/sammit-1830424038.html
МИД подтвердил, что Лавров возглавит делегацию России на саммите G20
МИД подтвердил, что Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 - РИА Новости, 10.11.2022
МИД подтвердил, что Лавров возглавит делегацию России на саммите G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индонезии, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:50
2022-11-10T10:50
2022-11-10T10:52
экономика
большая двадцатка
саммит g20
россия
индонезия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индонезии, сообщили РИА Новости в МИД России.Отвечая на вопрос о том, возглавит ли российский министр делегацию РФ на предстоящем саммите "двадцатки", собеседник агентства ответил "да".Ранее в посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщили, что Лавров возглавит делегацию на саммите G20.
https://ria.ru/20221110/sammit-1830403237.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, большая двадцатка, саммит g20, россия, индонезия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Большая двадцатка, Саммит G20, Россия, Индонезия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:50 10.11.2022 (обновлено: 10:52 10.11.2022)
МИД подтвердил, что Лавров возглавит делегацию России на саммите G20
МИД подтвердил, что Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индонезии