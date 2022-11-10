https://ria.ru/20221110/sammit-1830424038.html

МИД подтвердил, что Лавров возглавит делегацию России на саммите G20

МИД подтвердил, что Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 - РИА Новости, 10.11.2022

МИД подтвердил, что Лавров возглавит делегацию России на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индонезии, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:50

2022-11-10T10:50

2022-11-10T10:52

экономика

большая двадцатка

саммит g20

россия

индонезия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите G20 в Индонезии, сообщили РИА Новости в МИД России.Отвечая на вопрос о том, возглавит ли российский министр делегацию РФ на предстоящем саммите "двадцатки", собеседник агентства ответил "да".Ранее в посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщили, что Лавров возглавит делегацию на саммите G20.

https://ria.ru/20221110/sammit-1830403237.html

россия

индонезия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, большая двадцатка, саммит g20, россия, индонезия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)