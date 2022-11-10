https://ria.ru/20221110/sammit-1830403237.html

Путин может принять участие в работе саммита G20 по видеосвязи

Путин может принять участие в работе саммита G20 по видеосвязи - РИА Новости, 10.11.2022

Путин может принять участие в работе саммита G20 по видеосвязи

Президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате, вопрос прорабатывается, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:02

2022-11-10T09:02

2022-11-10T09:15

в мире

россия

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

владимир путин

дмитрий песков

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БАНГКОК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате, вопрос прорабатывается, сообщил РИА Новости в четверг пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин."Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате ВКС", - сообщил агентству дипломат.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, поедет ли на G20 и АТЭС президент Путин, сообщил журналистам, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.

https://ria.ru/20221107/sammit-1829657450.html

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индонезия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, дмитрий песков