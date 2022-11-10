https://ria.ru/20221110/sammit-1830403237.html
Путин может принять участие в работе саммита G20 по видеосвязи
Путин может принять участие в работе саммита G20 по видеосвязи - РИА Новости, 10.11.2022
Путин может принять участие в работе саммита G20 по видеосвязи
Президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате, вопрос прорабатывается, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:02
2022-11-10T09:02
2022-11-10T09:15
в мире
россия
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
владимир путин
дмитрий песков
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БАНГКОК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате, вопрос прорабатывается, сообщил РИА Новости в четверг пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин."Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате ВКС", - сообщил агентству дипломат.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, поедет ли на G20 и АТЭС президент Путин, сообщил журналистам, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.
https://ria.ru/20221107/sammit-1829657450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Путин, Дмитрий Песков
09:02 10.11.2022 (обновлено: 09:15 10.11.2022)
Путин может принять участие в работе саммита G20 по видеосвязи
Путин может принять участие в работе саммита G20 в Индонезии в видеоформате
БАНГКОК, 10 ноя – РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате, вопрос прорабатывается, сообщил РИА Новости в четверг пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.
"Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате ВКС", - сообщил агентству дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, поедет ли на G20 и АТЭС президент Путин, сообщил журналистам, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС, решение будет принято на днях.