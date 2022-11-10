https://ria.ru/20221110/sammit-1830402861.html
Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров
Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров - РИА Новости, 10.11.2022
Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров
Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:00
2022-11-10T09:00
2022-11-10T11:34
в мире
большая двадцатка
саммит g20
индонезия
россия
сергей лавров
бали
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
БАНГКОК, 10 ноя — РИА Новости. Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.Позднее в МИД подтвердили РИА Новости, что делегацией будет руководить глава ведомства.Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни.В начале ноября в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой на полях саммита. При этом ранее сам Байден отмечал, что был бы готов обсудить с Путиным такие вопросы, как обмен заключенными."Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830385796.html
индонезия
россия
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, большая двадцатка, саммит g20, индонезия, россия, сергей лавров, бали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Большая двадцатка, Саммит G20, Индонезия, Россия, Сергей Лавров, Бали, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:00 10.11.2022 (обновлено: 11:34 10.11.2022)
Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров
Пресс-атташе посольства России Тумайкин: Лавров возглавит делегацию на саммите G20