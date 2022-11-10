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Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров - РИА Новости, 10.11.2022
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Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров
Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров - РИА Новости, 10.11.2022
Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров
Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:00
2022-11-10T11:34
в мире
большая двадцатка
саммит g20
индонезия
россия
сергей лавров
бали
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БАНГКОК, 10 ноя — РИА Новости. Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.Позднее в МИД подтвердили РИА Новости, что делегацией будет руководить глава ведомства.Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни.В начале ноября в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой на полях саммита. При этом ранее сам Байден отмечал, что был бы готов обсудить с Путиным такие вопросы, как обмен заключенными."Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".
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в мире, большая двадцатка, саммит g20, индонезия, россия, сергей лавров, бали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Большая двадцатка, Саммит G20, Индонезия, Россия, Сергей Лавров, Бали, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:00 10.11.2022 (обновлено: 11:34 10.11.2022)
 
Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров

Пресс-атташе посольства России Тумайкин: Лавров возглавит делегацию на саммите G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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БАНГКОК, 10 ноя — РИА Новости. Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.
"Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате видеоконференцсвязи", — добавил собеседник агентства.
Позднее в МИД подтвердили РИА Новости, что делегацией будет руководить глава ведомства.
Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни.
В начале ноября в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой на полях саммита. При этом ранее сам Байден отмечал, что был бы готов обсудить с Путиным такие вопросы, как обмен заключенными.
"Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".
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В миреБольшая двадцаткаСаммит G20ИндонезияРоссияСергей ЛавровБалиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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