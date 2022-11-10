https://ria.ru/20221110/sammit-1830402861.html

Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров

Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров - РИА Новости, 10.11.2022

Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров

Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:00

2022-11-10T09:00

2022-11-10T11:34

в мире

большая двадцатка

саммит g20

индонезия

россия

сергей лавров

бали

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БАНГКОК, 10 ноя — РИА Новости. Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.Позднее в МИД подтвердили РИА Новости, что делегацией будет руководить глава ведомства.Как заявил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждаются разные форматы участия России в саммите G20, решение будет принято в ближайшие дни.В начале ноября в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой на полях саммита. При этом ранее сам Байден отмечал, что был бы готов обсудить с Путиным такие вопросы, как обмен заключенными."Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830385796.html

индонезия

россия

бали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, большая двадцатка, саммит g20, индонезия, россия, сергей лавров, бали, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)