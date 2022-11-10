Рейтинг@Mail.ru
Самбист, забивший насмерть парня на Алтае, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/sambist-1830614919.html
Самбист, забивший насмерть парня на Алтае, получил восемь лет колонии
Самбист, забивший насмерть парня на Алтае, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 10.11.2022
Самбист, забивший насмерть парня на Алтае, получил восемь лет колонии
Самбист, забивший насмерть парня у ночного клуба, получил 8 лет колонии строгого режима в Алтайском крае, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T19:57
2022-11-10T19:57
происшествия
россия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
барнаул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Самбист, забивший насмерть парня у ночного клуба, получил 8 лет колонии строгого режима в Алтайском крае, сообщили в СУСК РФ по региону."Собранные следственным отделом по Центральному району города Барнаул СУ СК РФ по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.Следствие и суд установили, что в июле 2021 года возле одного из популярных ночных клубов Барнаула осужденный с другом вступили в конфликт с посетителями заведения, переросший в массовую драку."После того как 24-летний мужчина ударил осужденного стеклянным стаканом по голове, молодой человек нанес удар по его лицу, от которого оппонент упал на землю, ударившись головой об асфальт. Несмотря на то что мужчина перестал оказывать сопротивление, осужденный продолжил избивать его, а затем с силой сверху вниз нанес удар ногой в область лица. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы", - уточнили в управлении.В ходе предварительного следствия молодой человек вину в содеянном не признал, утверждая, что не наносил сильных ударов мужчине."Известно, что он длительное время занимается профессиональным спортом и является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Следователями СК собрана достаточная доказательственная база, подкрепленная результатами судебных экспертиз и показаниями свидетелей, в результате чего суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221110/sk-1830584798.html
https://ria.ru/20221103/lager-1829089531.html
россия
алтайский край
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), барнаул
Происшествия, Россия, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ), Барнаул
19:57 10.11.2022
 
Самбист, забивший насмерть парня на Алтае, получил восемь лет колонии

СУСК России: самбист, забивший насмерть парня на Алтае, получил восемь лет колонии

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Самбист, забивший насмерть парня у ночного клуба, получил 8 лет колонии строгого режима в Алтайском крае, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Собранные следственным отделом по Центральному району города Барнаул СУ СК РФ по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
Автомобиль сотрудников Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
17:52
Житель Ставрополья, открывший стрельбу в больнице, предстанет перед судом
Следствие и суд установили, что в июле 2021 года возле одного из популярных ночных клубов Барнаула осужденный с другом вступили в конфликт с посетителями заведения, переросший в массовую драку.
"После того как 24-летний мужчина ударил осужденного стеклянным стаканом по голове, молодой человек нанес удар по его лицу, от которого оппонент упал на землю, ударившись головой об асфальт. Несмотря на то что мужчина перестал оказывать сопротивление, осужденный продолжил избивать его, а затем с силой сверху вниз нанес удар ногой в область лица. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы", - уточнили в управлении.
В ходе предварительного следствия молодой человек вину в содеянном не признал, утверждая, что не наносил сильных ударов мужчине.
"Известно, что он длительное время занимается профессиональным спортом и является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Следователями СК собрана достаточная доказательственная база, подкрепленная результатами судебных экспертиз и показаниями свидетелей, в результате чего суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 18:45
Житель Ульяновска получил два года колонии за нападение на детский лагерь
 
ПроисшествияРоссияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)Барнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала