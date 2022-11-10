https://ria.ru/20221110/sambist-1830614919.html

Самбист, забивший насмерть парня на Алтае, получил восемь лет колонии

Самбист, забивший насмерть парня на Алтае, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 10.11.2022

Самбист, забивший насмерть парня на Алтае, получил восемь лет колонии

Самбист, забивший насмерть парня у ночного клуба, получил 8 лет колонии строгого режима в Алтайском крае, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T19:57

2022-11-10T19:57

2022-11-10T19:57

происшествия

россия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

барнаул

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БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Самбист, забивший насмерть парня у ночного клуба, получил 8 лет колонии строгого режима в Алтайском крае, сообщили в СУСК РФ по региону."Собранные следственным отделом по Центральному району города Барнаул СУ СК РФ по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 20-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.Следствие и суд установили, что в июле 2021 года возле одного из популярных ночных клубов Барнаула осужденный с другом вступили в конфликт с посетителями заведения, переросший в массовую драку."После того как 24-летний мужчина ударил осужденного стеклянным стаканом по голове, молодой человек нанес удар по его лицу, от которого оппонент упал на землю, ударившись головой об асфальт. Несмотря на то что мужчина перестал оказывать сопротивление, осужденный продолжил избивать его, а затем с силой сверху вниз нанес удар ногой в область лица. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы", - уточнили в управлении.В ходе предварительного следствия молодой человек вину в содеянном не признал, утверждая, что не наносил сильных ударов мужчине."Известно, что он длительное время занимается профессиональным спортом и является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью человека. Следователями СК собрана достаточная доказательственная база, подкрепленная результатами судебных экспертиз и показаниями свидетелей, в результате чего суд признал его виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221110/sk-1830584798.html

https://ria.ru/20221103/lager-1829089531.html

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происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф), барнаул