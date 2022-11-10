https://ria.ru/20221110/rzhd-1830617084.html
РЖД направили повторное обращение в ЕС об отмене санкций против компании
РЖД направили повторное обращение в ЕС об отмене санкций против компании - РИА Новости, 11.11.2022
РЖД направили повторное обращение в ЕС об отмене санкций против компании
Российские железные дороги (РЖД) повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены введенных против компании санкций, первое обращение до сих пор не рассмотрено, РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-10T20:15
2022-11-10T20:15
2022-11-11T10:57
экономика
ржд
совет ес
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги (РЖД) повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены введенных против компании санкций, первое обращение до сих пор не рассмотрено, сообщили в холдинге."ОАО "РЖД" направило обращение в Совет Европейского Союза о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения. С момента подачи заявления прошло более трех месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено", — говорится в заявлении.Отмечается, что компания не получала уведомление о причинах такой длительной задержки, первое обращение было направлено в июле этого года.В документе указывалось, что введенные Евросоюзом санкции ограничивают возможности РЖД выполнять социально значимые функции, нарушают права граждан России и противоречат значительному количеству норм международного права и актов ЕС."Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", — отметили в холдинге.Там также обратили внимание, что ограничительные меры введены в отношении АО "Федеральная пассажирская компания" и 24 пригородных пассажирских компаний, чья деятельность связана исключительно с транспортным обслуживанием населения. Кроме того, эмбарго в отношении железнодорожной техники привело к прекращению выполнения договорных обязательств компаниями "Сименс" и "Тальго" по поставкам и техническому обслуживанию поездов "Сапсан", "Ласточка", "Стриж"."Тем самым была создана угроза безопасности перевозок. Это потребовало от ОАО "РЖД" принятия срочных мер и дополнительных расходов для обеспечения безопасной эксплуатации этих поездов", — пояснили в компании.Подчеркивается, что введенные санкции запрещают судам стран ЕС удовлетворять требования компании о взыскании убытков, связанных с незаконным расторжением европейскими контрагентами договоров.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825722581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ржд, совет ес, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, новости - туризм
Экономика, РЖД, Совет ЕС, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Туризм, Новости - Туризм
20:15 10.11.2022 (обновлено: 10:57 11.11.2022)
РЖД направили повторное обращение в ЕС об отмене санкций против компании
РЖД повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены введенных против компании санкций
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги (РЖД) повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены введенных против компании санкций, первое обращение до сих пор не рассмотрено, сообщили в холдинге.
"ОАО "РЖД" направило обращение в Совет Европейского Союза о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения. С момента подачи заявления прошло более трех месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено", — говорится в заявлении.
Отмечается, что компания не получала уведомление о причинах такой длительной задержки, первое обращение было направлено в июле этого года.
В документе указывалось, что введенные Евросоюзом санкции ограничивают возможности РЖД выполнять социально значимые функции, нарушают права граждан России и противоречат значительному количеству норм международного права и актов ЕС.
"Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", — отметили в холдинге.
Там также обратили внимание, что ограничительные меры введены в отношении АО "Федеральная пассажирская компания
" и 24 пригородных пассажирских компаний, чья деятельность связана исключительно с транспортным обслуживанием населения. Кроме того, эмбарго в отношении железнодорожной техники привело к прекращению выполнения договорных обязательств компаниями "Сименс" и "Тальго" по поставкам и техническому обслуживанию поездов "Сапсан", "Ласточка", "Стриж".
"Тем самым была создана угроза безопасности перевозок. Это потребовало от ОАО "РЖД" принятия срочных мер и дополнительных расходов для обеспечения безопасной эксплуатации этих поездов", — пояснили в компании.
Подчеркивается, что введенные санкции запрещают судам стран ЕС удовлетворять требования компании о взыскании убытков, связанных с незаконным расторжением европейскими контрагентами договоров.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.