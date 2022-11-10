https://ria.ru/20221110/rzhd-1830617084.html

РЖД направили повторное обращение в ЕС об отмене санкций против компании

РЖД направили повторное обращение в ЕС об отмене санкций против компании - РИА Новости, 11.11.2022

РЖД направили повторное обращение в ЕС об отмене санкций против компании

Российские железные дороги (РЖД) повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены введенных против компании санкций, первое обращение до сих пор не рассмотрено, РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-10T20:15

2022-11-10T20:15

2022-11-11T10:57

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги (РЖД) повторно обратились в Совет ЕС по вопросу отмены введенных против компании санкций, первое обращение до сих пор не рассмотрено, сообщили в холдинге."ОАО "РЖД" направило обращение в Совет Европейского Союза о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения. С момента подачи заявления прошло более трех месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено", — говорится в заявлении.Отмечается, что компания не получала уведомление о причинах такой длительной задержки, первое обращение было направлено в июле этого года.В документе указывалось, что введенные Евросоюзом санкции ограничивают возможности РЖД выполнять социально значимые функции, нарушают права граждан России и противоречат значительному количеству норм международного права и актов ЕС."Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", — отметили в холдинге.Там также обратили внимание, что ограничительные меры введены в отношении АО "Федеральная пассажирская компания" и 24 пригородных пассажирских компаний, чья деятельность связана исключительно с транспортным обслуживанием населения. Кроме того, эмбарго в отношении железнодорожной техники привело к прекращению выполнения договорных обязательств компаниями "Сименс" и "Тальго" по поставкам и техническому обслуживанию поездов "Сапсан", "Ласточка", "Стриж"."Тем самым была создана угроза безопасности перевозок. Это потребовало от ОАО "РЖД" принятия срочных мер и дополнительных расходов для обеспечения безопасной эксплуатации этих поездов", — пояснили в компании.Подчеркивается, что введенные санкции запрещают судам стран ЕС удовлетворять требования компании о взыскании убытков, связанных с незаконным расторжением европейскими контрагентами договоров.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825722581.html

https://ria.ru/20221109/shveytsariya-1830200004.html

https://ria.ru/20221107/tseny-1829552659.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, ржд, совет ес, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, новости - туризм