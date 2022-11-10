https://ria.ru/20221110/rozysk-1830639804.html

МВД объявило в розыск активистку, облившую краской вход в Генпрокуратуру

МВД объявило в розыск активистку, облившую краской вход в Генпрокуратуру - РИА Новости, 11.11.2022

МВД объявило в розыск активистку, облившую краской вход в Генпрокуратуру

МВД России объявило в розыск по уголовной статье активистку Ольгу Мисик, облившую краской вход в здание Генпрокуратуры РФ в августе 2020 года, следует из... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-10T23:53

2022-11-10T23:53

2022-11-11T09:51

россия

москва

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье активистку Ольгу Мисик, облившую краской вход в здание Генпрокуратуры РФ в августе 2020 года, следует из ведомственной базы разыскиваемых.Мисик – одна из трех активистов, обливших краской вход в здание Генеральной прокуратуры России в знак протеста против приговора по делу "Нового величия". В мае 2021 года она, а также двое других молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мисик было назначено 2 года ограничения свободы, а Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову - 1 год и 9 месяцев каждому."Основания для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - значится в базе.Статья, инкриминируемая Мисик, не указывается.Акция прошла в ночь на 8 августа 2020 года - активисты облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осужденных.Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте 2019 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.

https://ria.ru/20221109/kolezev-1830147592.html

россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, москва, генеральная прокуратура рф