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МВД объявило в розыск активистку, облившую краской вход в Генпрокуратуру - РИА Новости, 11.11.2022
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МВД объявило в розыск активистку, облившую краской вход в Генпрокуратуру
МВД объявило в розыск активистку, облившую краской вход в Генпрокуратуру - РИА Новости, 11.11.2022
МВД объявило в розыск активистку, облившую краской вход в Генпрокуратуру
МВД России объявило в розыск по уголовной статье активистку Ольгу Мисик, облившую краской вход в здание Генпрокуратуры РФ в августе 2020 года, следует из... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-10T23:53
2022-11-11T09:51
россия
москва
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье активистку Ольгу Мисик, облившую краской вход в здание Генпрокуратуры РФ в августе 2020 года, следует из ведомственной базы разыскиваемых.Мисик – одна из трех активистов, обливших краской вход в здание Генеральной прокуратуры России в знак протеста против приговора по делу "Нового величия". В мае 2021 года она, а также двое других молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мисик было назначено 2 года ограничения свободы, а Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову - 1 год и 9 месяцев каждому."Основания для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - значится в базе.Статья, инкриминируемая Мисик, не указывается.Акция прошла в ночь на 8 августа 2020 года - активисты облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осужденных.Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте 2019 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.
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россия, москва, генеральная прокуратура рф
Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ
23:53 10.11.2022 (обновлено: 09:51 11.11.2022)
 
МВД объявило в розыск активистку, облившую краской вход в Генпрокуратуру

МВД объявило в розыск активистку Мисик, облившую краской вход в Генпрокуратуру в 2020 году

© Фото : HalfOfTheReporter/TelegramОльга Мисик
Ольга Мисик - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : HalfOfTheReporter/Telegram
Ольга Мисик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. МВД России объявило в розыск по уголовной статье активистку Ольгу Мисик, облившую краской вход в здание Генпрокуратуры РФ в августе 2020 года, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
Мисик – одна из трех активистов, обливших краской вход в здание Генеральной прокуратуры России в знак протеста против приговора по делу "Нового величия". В мае 2021 года она, а также двое других молодых людей были признаны виновными по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Мисик было назначено 2 года ограничения свободы, а Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову - 1 год и 9 месяцев каждому.
"Основания для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - значится в базе.
Статья, инкриминируемая Мисик, не указывается.
Акция прошла в ночь на 8 августа 2020 года - активисты облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер в поддержку осужденных.
Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте 2019 года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.
Журналист Дмитрий Колезев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 10:14
МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева
 
РоссияМоскваГенеральная прокуратура РФ
 
 
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