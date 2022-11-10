https://ria.ru/20221110/rossiya-1830591387.html

В Европе призвали договориться с Россией о "разделе" Украины

В Европе призвали договориться с Россией о "разделе" Украины - РИА Новости, 10.11.2022

В Европе призвали договориться с Россией о "разделе" Украины

Европа больше не может идти на поводу у разжигающих войну США, ей следует пересмотреть политику в отношении России и Украины, заявил бельгийский сенатор Ален... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:10

2022-11-10T18:10

2022-11-10T20:16

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Европа больше не может идти на поводу у разжигающих войну США, ей следует пересмотреть политику в отношении России и Украины, заявил бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur."В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом", — пояснил политик.Кроме того, он напомнил о "Панамских документах", где президент Украины упоминается как "офшорный махинатор". По мнению Детекса, такого человека можно рассматривать только как "американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую нас в войну".Сенатор также затронул тему санкций ЕС против России, отметив, что они наносят ущерб самой Европе. Выгоду от них получают США, поставляя европейским странам вооружение и газ.В заключение Детекс раскритиковал свою коллегу Элизабет Борн, которая заявила, что Франция хочет сделать цену конфликта неподъемной для России."Неудивительно, что Россия хочет сделать цены на энергию невыносимыми для французов!" — подытожил он.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221108/strakh-1830071098.html

https://ria.ru/20221110/es-1830540512.html

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Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию. К столице присоединились заведения по всей Испании. Рестораны выключали свет в залах и на террасах. Люди продолжали есть и разговаривать друг с другом при свечах. Даже богослужения на пять минут были приостановлены. Блэкаут стал символической акцией, чтобы привлечь внимание к финансовым трудностям общепита. 2022-11-10T18:10 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, владимир зеленский, элизабет борн, владимир путин, украина, европа, россия, евросоюз