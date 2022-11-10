Рейтинг@Mail.ru
В Европе призвали договориться с Россией о "разделе" Украины - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/rossiya-1830591387.html
В Европе призвали договориться с Россией о "разделе" Украины
В Европе призвали договориться с Россией о "разделе" Украины - РИА Новости, 10.11.2022
В Европе призвали договориться с Россией о "разделе" Украины
Европа больше не может идти на поводу у разжигающих войну США, ей следует пересмотреть политику в отношении России и Украины, заявил бельгийский сенатор Ален... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:10
2022-11-10T20:16
в мире
владимир зеленский
элизабет борн
владимир путин
украина
европа
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102054/49/1020544900_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b10337b5ec3157e03c685f21be6e9a37.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Европа больше не может идти на поводу у разжигающих войну США, ей следует пересмотреть политику в отношении России и Украины, заявил бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur."В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом", — пояснил политик.Кроме того, он напомнил о "Панамских документах", где президент Украины упоминается как "офшорный махинатор". По мнению Детекса, такого человека можно рассматривать только как "американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую нас в войну".Сенатор также затронул тему санкций ЕС против России, отметив, что они наносят ущерб самой Европе. Выгоду от них получают США, поставляя европейским странам вооружение и газ.В заключение Детекс раскритиковал свою коллегу Элизабет Борн, которая заявила, что Франция хочет сделать цену конфликта неподъемной для России."Неудивительно, что Россия хочет сделать цены на энергию невыносимыми для французов!" — подытожил он.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221108/strakh-1830071098.html
https://ria.ru/20221110/es-1830540512.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Блэкаут в знак протеста. Отключение света в ресторанах Испании
Все бары и кафе на мадридской площади Пласа-Майор выключили свет на пять минут. Акция была организована в знак протеста против резко выросших счетов за электроэнергию. К столице присоединились заведения по всей Испании. Рестораны выключали свет в залах и на террасах. Люди продолжали есть и разговаривать друг с другом при свечах. Даже богослужения на пять минут были приостановлены. Блэкаут стал символической акцией, чтобы привлечь внимание к финансовым трудностям общепита.
2022-11-10T18:10
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102054/49/1020544900_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_9fb9a106e67d36fd07bbf964398684f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, элизабет борн, владимир путин, украина, европа, россия, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Элизабет Борн, Владимир Путин, Украина, Европа, Россия, Евросоюз
18:10 10.11.2022 (обновлено: 20:16 10.11.2022)
 
В Европе призвали договориться с Россией о "разделе" Украины

Бельгийский сенатор Детекс призвал ЕС договориться с Россией о разделе Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Европа больше не может идти на поводу у разжигающих войну США, ей следует пересмотреть политику в отношении России и Украины, заявил бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur.
"В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом", — пояснил политик.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 19:37
Жэньминь жибао: Европу накрыл страх из-за США и Украины
Кроме того, он напомнил о "Панамских документах", где президент Украины упоминается как "офшорный махинатор". По мнению Детекса, такого человека можно рассматривать только как "американскую марионетку, одержимую высокомерием и втягивающую нас в войну".
Сенатор также затронул тему санкций ЕС против России, отметив, что они наносят ущерб самой Европе. Выгоду от них получают США, поставляя европейским странам вооружение и газ.
В заключение Детекс раскритиковал свою коллегу Элизабет Борн, которая заявила, что Франция хочет сделать цену конфликта неподъемной для России.
"Неудивительно, что Россия хочет сделать цены на энергию невыносимыми для французов!" — подытожил он.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Демонстранты жгут флаг на акции протеста против принятия проекта соглашения ЕС в Афинах - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
15:49
Будет только хуже. Европе предрекли энергетический кошмар
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВладимир ЗеленскийЭлизабет БорнВладимир ПутинУкраинаЕвропаРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала