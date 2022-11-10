https://ria.ru/20221110/remont-1830436769.html
В Вологодской области перевыполнили план по ремонту дорог
В Вологодской области перевыполнили план по ремонту дорог - РИА Новости, 10.11.2022
В Вологодской области перевыполнили план по ремонту дорог
В Вологодской области в текущем году отремонтировали порядка 750 километров федеральных, региональных и местных дорог - это на 300 километров больше... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T11:36
2022-11-10T11:36
2022-11-10T11:36
вологодская область
олег кувшинников
бабушкинский район
автомобильные дороги
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ВОЛОГДА, 10 ноя – РИА Новости. В Вологодской области в текущем году отремонтировали порядка 750 километров федеральных, региональных и местных дорог - это на 300 километров больше запланированного объема ремонта, сообщил губернатор области Олег Кувшинников."Благодаря выделению дополнительных средств из федерального и областного бюджетов, нам удалось перевыполнить план ремонта дорог более чем на 300 километров. Самые масштабные работы по асфальтированию проведены в Вологодском, Череповецком, Никольском, Тотемском и Бабушкинском районах, а также вблизи Кадникова и Сокола", - написал Кувшинников в соцсетях.По словам губернатора, хороших результатов дорожники добились благодаря своевременно открытому сезону и раннему запуску асфальтовых заводов. Он также отметил, что в предстоящие три года в регионе постараются сохранить темпы ремонтных работ на дорогах."Дополнительно выделим пять миллиардов рублей на дорожную деятельность сверх утвержденных лимитов по нацпроекту на 2023 - 2025 годы. Эти средства, в том числе, будут направлены на ремонт приоритетных объектов дорожной инфраструктуры, за которые жители голосовали на градостроительных советах в районах области", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20221108/lgoty-1829996584.html
бабушкинский район
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РИА Новости
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олег кувшинников, бабушкинский район, автомобильные дороги
Вологодская область, Олег Кувшинников, Бабушкинский район, Автомобильные дороги
ВОЛОГДА, 10 ноя – РИА Новости. В Вологодской области в текущем году отремонтировали порядка 750 километров федеральных, региональных и местных дорог - это на 300 километров больше запланированного объема ремонта, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.
"Благодаря выделению дополнительных средств из федерального и областного бюджетов, нам удалось перевыполнить план ремонта дорог более чем на 300 километров. Самые масштабные работы по асфальтированию проведены в Вологодском, Череповецком, Никольском, Тотемском и Бабушкинском районах
, а также вблизи Кадникова и Сокола", - написал Кувшинников в соцсетях.
По словам губернатора, хороших результатов дорожники добились благодаря своевременно открытому сезону и раннему запуску асфальтовых заводов. Он также отметил, что в предстоящие три года в регионе постараются сохранить темпы ремонтных работ на дорогах.
"Дополнительно выделим пять миллиардов рублей на дорожную деятельность сверх утвержденных лимитов по нацпроекту на 2023 - 2025 годы. Эти средства, в том числе, будут направлены на ремонт приоритетных объектов дорожной инфраструктуры, за которые жители голосовали на градостроительных советах в районах области", - отметил глава региона.