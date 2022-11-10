https://ria.ru/20221110/rebenok-1830557286.html

Психически больной житель Чебоксар увел чужого ребенка из школы

Психически больной житель Чебоксар увел чужого ребенка из школы - РИА Новости, 10.11.2022

Психически больной житель Чебоксар увел чужого ребенка из школы

Полицейские в Чебоксарах по "горячим следам" задержали неадекватного мужчину, который увел четвероклассника от школы, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:34

2022-11-10T16:34

2022-11-10T16:34

происшествия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя – РИА Новости. Полицейские в Чебоксарах по "горячим следам" задержали неадекватного мужчину, который увел четвероклассника от школы, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.Десятого ноября около 8.20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина увел от школы по улице Эльгера в Чебоксарах 10-летнего ребенка. К месту происшествия были немедленно стянуты ближайшие патрульные экипажи, ориентированы наружные службы полиции."Мужчину с ребенком на улице заметил старший брат четвероклассника. 18-летний юноша оттолкнул незнакомца, после чего тот скрылся, отпустив мальчика. Подоспевший экипаж ДПС с помощью специалистов центра управления нарядами УМВД установил маршрут движения злоумышленника и задержал его возле дома по улице Университетской. 38-летний житель Чебоксар, состоящий на учете у психиатров, находился в неадекватном состоянии и не мог пояснить мотивы своего поступка", - говорится в сообщении. Отмечается, что вреда ребенку он причинить не успел. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20220930/krazha-1820562414.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)