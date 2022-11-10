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Психически больной житель Чебоксар увел чужого ребенка из школы
Психически больной житель Чебоксар увел чужого ребенка из школы - РИА Новости, 10.11.2022
Психически больной житель Чебоксар увел чужого ребенка из школы
Полицейские в Чебоксарах по "горячим следам" задержали неадекватного мужчину, который увел четвероклассника от школы, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:34
2022-11-10T16:34
2022-11-10T16:34
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя – РИА Новости. Полицейские в Чебоксарах по "горячим следам" задержали неадекватного мужчину, который увел четвероклассника от школы, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.Десятого ноября около 8.20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина увел от школы по улице Эльгера в Чебоксарах 10-летнего ребенка. К месту происшествия были немедленно стянуты ближайшие патрульные экипажи, ориентированы наружные службы полиции."Мужчину с ребенком на улице заметил старший брат четвероклассника. 18-летний юноша оттолкнул незнакомца, после чего тот скрылся, отпустив мальчика. Подоспевший экипаж ДПС с помощью специалистов центра управления нарядами УМВД установил маршрут движения злоумышленника и задержал его возле дома по улице Университетской. 38-летний житель Чебоксар, состоящий на учете у психиатров, находился в неадекватном состоянии и не мог пояснить мотивы своего поступка", - говорится в сообщении. Отмечается, что вреда ребенку он причинить не успел. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20220930/krazha-1820562414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Психически больной житель Чебоксар увел чужого ребенка из школы
В Чебоксарах задержали психически больного мужчину, который увел чужого ребенка от школы