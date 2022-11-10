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В России создали технологию, продлевающую ресурс ракет к РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 10.11.2022
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В России создали технологию, продлевающую ресурс ракет к РСЗО "Ураган"
В России создали технологию, продлевающую ресурс ракет к РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 10.11.2022
В России создали технологию, продлевающую ресурс ракет к РСЗО "Ураган"
НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в "Ростех") разработал технологию, позволяющую использовать часть арсенала ракет к РСЗО "Ураган" после длительного хранения,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:54
2022-11-10T17:31
технологии
николай макаровец
россия
ростех
технодинамика
московский авиационный институт
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в "Ростех") разработал технологию, позволяющую использовать часть арсенала ракет к РСЗО "Ураган" после длительного хранения, сообщили в пресс-службе "Ростеха".На всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства" в Московском авиационном институте (МАИ) состоялось награждение лауреатов премии имени Макаровца. В номинации "За внедрение передовых технологий и инновационных решений" лучшей признана работа по созданию и внедрению современного комплекса ультразвукового контроля качества адгезии теплозащитного покрытия к корпусу двигателя реактивных снарядов РСЗО "Ураган"."Работа принадлежит авторскому коллективу Научно-производственного объединения "Сплав" имени А.Н. Ганичева". Найденные авторами инновационные решения позволили сохранить на вооружении часть арсенала РСЗО "Ураган" после длительного хранения, обеспечить их безопасное использование по прямому назначению, сэкономить государственные средства на производство новых реактивных снарядов", - сообщили в "Ростехе".Премия имени Николая Макаровца, 30 лет возглавлявшего тульское НПО "Сплав", была учреждена в 2020 году холдингом "Технодинамика" (входит в "Ростех").
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технологии, николай макаровец, россия, ростех, технодинамика, московский авиационный институт
Технологии, Николай Макаровец, Россия, Ростех, Технодинамика, Московский авиационный институт
15:54 10.11.2022 (обновлено: 17:31 10.11.2022)
 
В России создали технологию, продлевающую ресурс ракет к РСЗО "Ураган"

НПО "Сплав" создал технологию, продлевающую ресурс ракет для РСЗО "Ураган"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в "Ростех") разработал технологию, позволяющую использовать часть арсенала ракет к РСЗО "Ураган" после длительного хранения, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
На всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства" в Московском авиационном институте (МАИ) состоялось награждение лауреатов премии имени Макаровца. В номинации "За внедрение передовых технологий и инновационных решений" лучшей признана работа по созданию и внедрению современного комплекса ультразвукового контроля качества адгезии теплозащитного покрытия к корпусу двигателя реактивных снарядов РСЗО "Ураган".
"Работа принадлежит авторскому коллективу Научно-производственного объединения "Сплав" имени А.Н. Ганичева". Найденные авторами инновационные решения позволили сохранить на вооружении часть арсенала РСЗО "Ураган" после длительного хранения, обеспечить их безопасное использование по прямому назначению, сэкономить государственные средства на производство новых реактивных снарядов", - сообщили в "Ростехе".
Премия имени Николая Макаровца, 30 лет возглавлявшего тульское НПО "Сплав", была учреждена в 2020 году холдингом "Технодинамика" (входит в "Ростех").
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