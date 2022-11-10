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В Челябинской области грузовик задавил двух рабочих
В Челябинской области грузовик задавил двух рабочих - РИА Новости, 10.11.2022
В Челябинской области грузовик задавил двух рабочих
Грузовой автомобиль с отказавшими тормозами сбил насмерть двух рабочих, которые ремонтировали в котловане трубопровод, в городе Златоуст Челябинской области,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:58
2022-11-10T15:58
2022-11-10T15:58
происшествия
челябинская область
златоуст
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль с отказавшими тормозами сбил насмерть двух рабочих, которые ремонтировали в котловане трубопровод, в городе Златоуст Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону."Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем MAN, двигаясь на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением (со слов водителя, произошёл отказ тормозной системы) и совершил съезд в котлован, где производились работы по ремонту трубопровода. В результате ДТП находившиеся в котловане двое рабочих погибли", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что погибшие - мужчины в возрасте около 22 и 24 лет. Госавтоинспекция устанавливает личности рабочих, а также обстоятельства произошедшего.
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челябинская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, челябинская область, златоуст
Происшествия, Челябинская область, Златоуст
В Челябинской области грузовик задавил двух рабочих
Грузовик с отказавшими тормозами съехал в котлован и задавил двух рабочих в Златоусте
ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль с отказавшими тормозами сбил насмерть двух рабочих, которые ремонтировали в котловане трубопровод, в городе Златоуст Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
"Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем MAN, двигаясь на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением (со слов водителя, произошёл отказ тормозной системы) и совершил съезд в котлован, где производились работы по ремонту трубопровода. В результате ДТП находившиеся в котловане двое рабочих погибли", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что погибшие - мужчины в возрасте около 22 и 24 лет. Госавтоинспекция устанавливает личности рабочих, а также обстоятельства произошедшего.