https://ria.ru/20221110/rabochie-1830544404.html

В Челябинской области грузовик задавил двух рабочих

В Челябинской области грузовик задавил двух рабочих - РИА Новости, 10.11.2022

В Челябинской области грузовик задавил двух рабочих

Грузовой автомобиль с отказавшими тормозами сбил насмерть двух рабочих, которые ремонтировали в котловане трубопровод, в городе Златоуст Челябинской области,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:58

2022-11-10T15:58

2022-11-10T15:58

происшествия

челябинская область

златоуст

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Грузовой автомобиль с отказавшими тормозами сбил насмерть двух рабочих, которые ремонтировали в котловане трубопровод, в городе Златоуст Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону."Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем MAN, двигаясь на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением (со слов водителя, произошёл отказ тормозной системы) и совершил съезд в котлован, где производились работы по ремонту трубопровода. В результате ДТП находившиеся в котловане двое рабочих погибли", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что погибшие - мужчины в возрасте около 22 и 24 лет. Госавтоинспекция устанавливает личности рабочих, а также обстоятельства произошедшего.

https://realty.ria.ru/20221019/chp-1825077041.html

челябинская область

златоуст

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, златоуст