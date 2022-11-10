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В Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20 - РИА Новости, 10.11.2022
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В Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20
В Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20 - РИА Новости, 10.11.2022
В Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20
Индонезия с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали, цитирует индонезийского министра-координатора по... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:33
2022-11-10T13:33
в мире
владимир путин
сергей лавров
россия
индонезия
бали
саммит g20
большая двадцатка
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Индонезия с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали, цитирует индонезийского министра-координатора по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана агентство Associated Press. "Поступила официальная информация, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20... У президента Путина, возможно, есть дела дома, и мы должны это уважать", — заявил он. Министр добавил, что чтобы ни произошло с решением России, это все для нашего общего блага и лучше для всех нас. Ранее стало известно, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД России Сергей Лавров."Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".
https://ria.ru/20221110/berbok-1830469863.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, индонезия, бали, саммит g20, большая двадцатка
В мире, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Индонезия, Бали, Саммит G20, Большая двадцатка
13:33 10.11.2022
 
В Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20

AP: власти Индонезии уважают решение президента России Путина не ехать на саммит G20

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Индонезия с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали, цитирует индонезийского министра-координатора по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана агентство Associated Press.

"Поступила официальная информация, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20... У президента Путина, возможно, есть дела дома, и мы должны это уважать", — заявил он.
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Министр добавил, что чтобы ни произошло с решением России, это все для нашего общего блага и лучше для всех нас.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД России Сергей Лавров.

"Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".
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