В Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20
AP: власти Индонезии уважают решение президента России Путина не ехать на саммит G20
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Индонезия с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали, цитирует индонезийского министра-координатора по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана агентство Associated Press.
"Поступила официальная информация, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20... У президента Путина, возможно, есть дела дома, и мы должны это уважать", — заявил он.
"Поступила официальная информация, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20... У президента Путина, возможно, есть дела дома, и мы должны это уважать", — заявил он.
Министр добавил, что чтобы ни произошло с решением России, это все для нашего общего блага и лучше для всех нас.
Ранее стало известно, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД России Сергей Лавров.
"Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".
Ранее стало известно, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД России Сергей Лавров.
"Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".