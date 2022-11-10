https://ria.ru/20221110/putin-1830484631.html

В Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20

В Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20 - РИА Новости, 10.11.2022

В Индонезии отреагировали на решение Путина не ехать на саммит G20

Индонезия с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали, цитирует индонезийского министра-координатора по... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:33

2022-11-10T13:33

2022-11-10T13:33

в мире

владимир путин

сергей лавров

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большая двадцатка

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Индонезия с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали, цитирует индонезийского министра-координатора по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана агентство Associated Press. "Поступила официальная информация, что президент России Владимир Путин не посетит саммит G20... У президента Путина, возможно, есть дела дома, и мы должны это уважать", — заявил он. Министр добавил, что чтобы ни произошло с решением России, это все для нашего общего блага и лучше для всех нас. Ранее стало известно, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД России Сергей Лавров."Большая двадцатка" — неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Он станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в "группе двадцати".

https://ria.ru/20221110/berbok-1830469863.html

https://ria.ru/20221110/rossiya-1830423879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, индонезия, бали, саммит g20, большая двадцатка