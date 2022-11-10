https://ria.ru/20221110/puteshestviya-1830286939.html

Пляжи, горы, спа-курорты. Выбираем туры на Новый год

Пляжи, горы, спа-курорты. Выбираем туры на Новый год - РИА Новости, 10.11.2022

Пляжи, горы, спа-курорты. Выбираем туры на Новый год

Новый год под пальмами или на горнолыжном склоне, у бювета с минеральной водой или с кружкой глинтвейна на центральной городской площади — выбор есть. До... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T08:00

2022-11-10T08:00

2022-11-10T12:33

туризм

туризм

сочи

москва

египет

новый год

туристы

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/28/1548782847_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_86be6bc43f0f6c64837b92572d310492.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Новый год под пальмами или на горнолыжном склоне, у бювета с минеральной водой или с кружкой глинтвейна на центральной городской площади — выбор есть. До традиционного пика продаж, когда россияне массово подбирают путевку на праздники, осталась пара недель. О том, куда можно поехать на зимние каникулы и сколько это удовольствие стоит, — в материале РИА Новости.Приятные хлопоты"Спрос на новогодние туры превышает прошлогодний на 30 процентов, а желающих попасть в Красную Поляну больше на целых 35 процентов", — говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.Причины — в отложенном спросе. Так, многие хотят наверстать упущенное, потому что год назад не поехали на каникулы из-за ковидных ограничений. Ведь в Москве и Санкт-Петербурге не было привычных гуляний, а на курортах Краснодарского края у гостей требовали QR-коды.Кроме того, в этом году решили не отказываться от поездок те, кто традиционно проводил каникулы в Европе. Сейчас уже окончательно понятно, что попасть туда в ближайшее время очень сложно — особенно за разумные деньги. Путешественники оплатили туры по России.Пика продаж ожидают 20-25 ноября. Именно в эти даты большинство туристов определяются с направлениями зимнего отпуска. Те, кто останется в своем регионе, обычно принимают решения в начале декабря.Сочи примет всехВ своих предпочтениях россияне стабильны. Наибольший интерес вызывают Сочи, Великий Устюг и Санкт-Петербург. Далее идут горнолыжные курорты Северного Кавказа — Архыз, Домбай, а также Москва, рассказали в пресс-службе "Интуриста". У Pac Group среди лидеров в том числе Карелия и Казань."На практике ближе к Новому году тройка лидеров изменится, в нее войдут направления с самым большим номерным фондом — Сочи, Москва и Санкт-Петербург", — предупреждают в "Интуристе".Сейчас особенный интерес вызывают прибрежные отели Сочи. Зимой там низкий сезон, можно хорошо сэкономить, проведя четыре-пять дней за 20-25 тысяч рублей на одного с учетом дороги, рассказывает Сергей Ромашкин.Это место привлекает даже тех, кто планирует отдыхать в Красной Поляне, — они готовы ежедневно подниматься в горы, поскольку там первая декада января — пик сезона. Пять ночей в четырехзвездочном отеле с учетом дороги обойдутся примерно в 70 тысяч рублей, отмечает эксперт.На третьем месте по востребованности — не вошедшие в число лидеров в прошлом году санатории Минеральных Вод. "Туда едут на лечение, то есть на семь-десять дней, а потому средний чек приближается к краснополянскому: отдать придется от 45 до 55 тысяч рублей за путевку", — объясняет Ромашкин.Казань — на четвертом месте. Провести три дня в столице Татарстана в хорошей гостинице в центре получится за 25 тысяч рублей.Москва в этом году вернулась в пятерку лидеров за счет трех факторов: отложенного спроса, недорогой перевозки и насыщенной программы празднования. Путевку с перелетом и проживанием на три-четыре дня можно найти за 20 тысяч рублей на туриста.Предпочтение — местным курортамВеликий Устюг, где расположена вотчина Деда Мороза, также пользуется спросом. Но это не массовое направление. В предыдущие новогодние каникулы город посетили около 25 тысяч гостей, в этом году будет 30-40 тысяч, прогнозирует Ромашкин. Для сравнения: Сочи готовится принять 900 тысяч туристов. Кроме того, поездка на четыре ночи (две из них — в поезде) обойдется не менее чем в 40 тысяч рублей на путешественника, что весьма дорого.Крым в рейтинге востребованности на новогодние праздники за год опустился с восьмого на 17 место, обращает внимание эксперт. Причина в логистике: каникулы короткие, мало кто готов тратить дважды по 36 часов на дорогу из-за закрытых аэропортов юга.Запросы на отдых в Карелии, на Байкале, Алтае есть, но их немного, говорят участники рынка. Там встретят Новый год в основном местные жители. Эксперты отмечают и такую тенденцию по всей стране: в тренде именно короткие и недорогие поездки, потому многие отправятся на горнолыжные курорты и в спа-отели своего региона.На выбор — Египет, Турция или ОАЭСамое востребованное зарубежное направление на Новый год — Египет: на его долю приходится более 50 процентов заявок туристов, рассказывают в TEZ Tour. Неделя на красноморском курорте в пятизвездочной гостинице, работающей по системе "все включено", стоит от 69 тысяч рублей на одного. Это примерно на десять процентов больше, чем год назад.На втором месте — ОАЭ, их выбирают 15 процентов клиентов, подсчитали в пресс-службе туроператора. Отдых в Эмиратах подорожал на треть. Стоимость недельных путевок с проживанием в отеле категории "три звезды" с завтраками начинается от 67 тысяч рублей.У "Интуриста" Абхазия вытесняет из лидирующей тройки ОАЭ. Но в пресс-службе подчеркивают, что интерес к Эмиратам стабильно растет. Самый популярный — Дубай, немного отстает от него Абу-Даби и не особо раскрученный Аджман.Турция, цены на каникулы в которой за год выросли также на треть, — на третьем месте рейтинга. За неделю проживания в гостинице категории "четыре звезды" по системе "все включено" придется отдать как минимум 72 тысячи рублей за одного.В Турции востребован отдых в люксовых пятизвездочных отелях с подогреваемыми бассейнами и большим количеством дополнительных услуг, добавляют эксперты. Многие едут также в Стамбул: сити-туры зимой пользуются спросом, рассказали в "Интуристе".Дорогие каникулыМальдивы почти у всех туроператоров входят в пятерку самых востребованных направлений. Благодаря наличию прямой перевозки каникулы на райских островах проведут на 18 процентов больше россиян, чем год назад, подсчитали в "Интуристе". При этом стоимость отдыха на Мальдивах увеличилась на 20 процентов. Так, за неделю проживания в "четверке" с полупансионом придется заплатить не менее 215 тысяч рублей, рассказали в TEZ Tour."Очень высокий интерес к новогодним турам в Таиланд. Но когда клиенты узнают цены, то предпочитают королевству более бюджетные Египет или Шри-Ланку", — отмечают в "Интуристе". За счет дорогого перелета стоимость недельных каникул в Таиланде с проживанием в отеле категории "три звезды" на завтраках начинается от 111 тысяч рублей на человека, уточняют в TEZ Tour.Карибские острова представлены только Венесуэлой. Десять дней в "четырех звездах" по системе "все включено" стоят от 173 тысяч рублей на туриста, поясняют эксперты. Каникулы в Доминикане популярностью не пользуются — нет прямых перелетов. Из-за ограниченной перевозки из списка самых желанных маршрутов выпала еще и Куба.Зато туроператоры активно развивают ближневосточное направление. Так, у Pac Group вовсю бронируют на праздники морские круизы. "Это очень демократичный вид отдыха, когда можно побывать в нескольких странах за одну поездку. Лайнеры отличные, в стоимость включено трехразовое питание и развлечения на борту", — рассказали в пресс-службе. На кораблях можно посетить, например, Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию. Неделя в каюте на двоих с питанием, но без перелета стоит как минимум 38 тысяч рублей.Самостоятельные — в Среднюю АзиюСамостоятельные путешественники в 86 процентах случаев намерены провести праздники в России, сообщает Tutu.ru. Четверть туристов отправится в Москву, каждый восьмой — в Санкт-Петербург, а каждый 12-й — в Сочи, подсчитали аналитики OneTwoTrip.Среди зарубежных направлений предпочтения расходятся. У Tutu.ru большинство клиентов приобретают билеты в страны СНГ — Таджикистан, Армению, Узбекистан. А пользователи OneTwoTrip ищут перелеты в Таиланд, Турцию, Узбекистан и Армению.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

https://ria.ru/20201227/moroz-1590713725.html

https://ria.ru/20220224/baykal-1774127584.html

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

сочи

москва

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, сочи, москва, египет, новый год, туристы, цены, маршруты - туризм, интурист, tez tour, туту.ру