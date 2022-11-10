https://ria.ru/20221110/punkt-1830542396.html
На границе Украины с Румынией открыли новый пункт пропуска
На границе Украины с Румынией открыли новый пункт пропуска - РИА Новости, 10.11.2022
На границе Украины с Румынией открыли новый пункт пропуска
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об открытии нового пункта пропуска на границе с Румынией. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:52
2022-11-10T15:52
2022-11-10T15:56
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
кирилл тимошенко
румыния
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об открытии нового пункта пропуска на границе с Румынией.Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что открытие нового пропускного пункта - "это возможность разгрузить единственный на Буковине пункт пропуска на границе с Румынией - Порубное, где очередь из грузовиков иногда могла достигать десятков километров"."С сегодняшнего дня на украинско-румынской границе работает новый пункт пропуска "Красноильск - Викову-де-Сус". Открыли его вместе с премьер-министром Румынии Николае Чуке... "Красноильск - Викову-де-Сус" стал первым с 1998 года пунктом пропуска, построенным с нуля. На этом не останавливаемся. Планируем вместе запустить и другие пункты пропуска с Румынией", - написал премьер в своем Telegram-канале.Шмыгаль отметил, что развитие приграничной инфраструктуры дает возможность Украине нарастить экспорт в ЕС, а также увеличить объемы помощи.
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, кирилл тимошенко, румыния, украина, евросоюз
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Румыния, Украина, Евросоюз
15:52 10.11.2022 (обновлено: 15:56 10.11.2022)
На границе Украины с Румынией открыли новый пункт пропуска
Премьер Украины Шмыгаль: на границе с Румынией открыли новый пункт пропуска