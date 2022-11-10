https://ria.ru/20221110/protest-1830468142.html

Посла Латвии вызвали в российский МИД из-за сноса советских памятников

Посла Латвии вызвали в российский МИД из-за сноса советских памятников - РИА Новости, 10.11.2022

Посла Латвии вызвали в российский МИД из-за сноса советских памятников

Посла Латвии в России Мариса Риекстиньша вызвали в Министерство иностранных дел и выразили протест из-за демонтажа советских памятников, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:54

2022-11-10T12:54

2022-11-10T13:46

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

рига

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Посла Латвии в России Мариса Риекстиньша вызвали в Министерство иностранных дел и выразили протест из-за демонтажа советских памятников, сообщили в дипломатическом ведомстве."Десятого ноября был вызван посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш. Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов. Это варварство рассматривается нами в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма", — говорится в заявлении.Министерство также обратило внимание на публичные антироссийские высказывания посла, в частности о сносе памятника советским воинам-освободителям, поскольку спецоперация на Украине — "продолжение войны с фашизмом в середине прошлого века".МИД отметил неприемлемость таких заявлений в неофашистском духе со стороны дипломата.В среду в в латвийском городе Резекне снесли памятник, известный в народе под названием "Алеша". Монумент был установлен в 1976 году в честь красноармейцев, погибших при освобождении города в годы Второй мировой войны. Он был последним большим памятником советским солдатам в Латвии. В республике в июне был принят закон, согласно которому все памятники советской эпохи должны быть демонтированы до 15 ноября.

https://ria.ru/20221030/monument-1827969537.html

https://ria.ru/20221109/pamyatniki-1830375273.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, латвия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рига