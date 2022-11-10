https://ria.ru/20221110/prosus-1830546922.html

Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK

Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK - РИА Новости, 10.11.2022

Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK

Бывший главный акционер сервиса Avito, холдинг Prosus, вышел из состава акционеров VK через безвозмездное списание акций в пользу компании, их выкупил... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:05

2022-11-10T16:05

2022-11-10T16:05

экономика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший главный акционер сервиса Avito, холдинг Prosus, вышел из состава акционеров VK через безвозмездное списание акций в пользу компании, их выкупил менеджмент за 24,8 миллиарда рублей, сообщили в VK."VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что компания менеджмента - "Сингулярити Лаб" - "будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направлена на активное развитие стратегических направлений компании".

https://ria.ru/20220922/verifikatsiya-1818736806.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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