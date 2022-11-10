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Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK - РИА Новости, 10.11.2022
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Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK
Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK - РИА Новости, 10.11.2022
Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK
Бывший главный акционер сервиса Avito, холдинг Prosus, вышел из состава акционеров VK через безвозмездное списание акций в пользу компании, их выкупил... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T16:05
2022-11-10T16:05
экономика
avito
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший главный акционер сервиса Avito, холдинг Prosus, вышел из состава акционеров VK через безвозмездное списание акций в пользу компании, их выкупил менеджмент за 24,8 миллиарда рублей, сообщили в VK."VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что компания менеджмента - "Сингулярити Лаб" - "будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направлена на активное развитие стратегических направлений компании".
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экономика, avito, россия, вконтакте
Экономика, Avito, Россия, ВКонтакте
16:05 10.11.2022
 
Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK

Холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK, безвозмездно списав акции в пользу компании

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛюди у стенда социальной сети "ВКонтакте"
Люди у стенда социальной сети ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди у стенда социальной сети "ВКонтакте" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший главный акционер сервиса Avito, холдинг Prosus, вышел из состава акционеров VK через безвозмездное списание акций в пользу компании, их выкупил менеджмент за 24,8 миллиарда рублей, сообщили в VK.
"VK сообщает о выходе Prosus из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Полученные казначейские акции VK продала по рыночной стоимости менеджменту. Сумма сделки составляет 24,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компания менеджмента - "Сингулярити Лаб" - "будет обеспечивать работу новой долгосрочной программы мотивации менеджмента VK, которая направлена на активное развитие стратегических направлений компании".
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