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В ДНР назначили исполняющего обязанности прокурора - РИА Новости, 10.11.2022
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В ДНР назначили исполняющего обязанности прокурора
В ДНР назначили исполняющего обязанности прокурора - РИА Новости, 10.11.2022
В ДНР назначили исполняющего обязанности прокурора
Коллективу прокуратуры ДНР представили назначенных исполняющего обязанности прокурора республики и его заместителей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:45
2022-11-10T12:45
игорь краснов
андрей колесников
донецкая народная республика
генеральная прокуратура рф
россия
донецк
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Коллективу прокуратуры ДНР представили назначенных исполняющего обязанности прокурора республики и его заместителей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Сегодня в Донецке заместитель генерального прокурора РФ представил коллективу прокуратуры Донецкой Народной Республики назначенных генпрокурором Игорем Красновым исполняющего обязанности прокурора Донецкой Народной Республики Андрея Спивака", - говорится в релизе.Кроме того, представлены исполняющий обязанности первого заместителя прокурора ДНР Андрей Колесников, исполняющие обязанности заместителей прокурора ДНР Глеб Жеребченко, Роман Белоус и Василий Байрачный.
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игорь краснов, андрей колесников, донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, россия, донецк
Игорь Краснов, Андрей Колесников, Донецкая Народная Республика, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Донецк
12:45 10.11.2022
 
В ДНР назначили исполняющего обязанности прокурора

В Донецке назначили исполняющего обязанности прокурора республики, им стал Андрей Спивак

© РИА Новости / Ростислав НетисовУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Коллективу прокуратуры ДНР представили назначенных исполняющего обязанности прокурора республики и его заместителей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Сегодня в Донецке заместитель генерального прокурора РФ представил коллективу прокуратуры Донецкой Народной Республики назначенных генпрокурором Игорем Красновым исполняющего обязанности прокурора Донецкой Народной Республики Андрея Спивака", - говорится в релизе.
Кроме того, представлены исполняющий обязанности первого заместителя прокурора ДНР Андрей Колесников, исполняющие обязанности заместителей прокурора ДНР Глеб Жеребченко, Роман Белоус и Василий Байрачный.
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