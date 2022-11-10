https://ria.ru/20221110/prokuror-1830465012.html

В ДНР назначили исполняющего обязанности прокурора

В ДНР назначили исполняющего обязанности прокурора - РИА Новости, 10.11.2022

В ДНР назначили исполняющего обязанности прокурора

Коллективу прокуратуры ДНР представили назначенных исполняющего обязанности прокурора республики и его заместителей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:45

2022-11-10T12:45

2022-11-10T12:45

игорь краснов

андрей колесников

донецкая народная республика

генеральная прокуратура рф

россия

донецк

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Коллективу прокуратуры ДНР представили назначенных исполняющего обязанности прокурора республики и его заместителей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Сегодня в Донецке заместитель генерального прокурора РФ представил коллективу прокуратуры Донецкой Народной Республики назначенных генпрокурором Игорем Красновым исполняющего обязанности прокурора Донецкой Народной Республики Андрея Спивака", - говорится в релизе.Кроме того, представлены исполняющий обязанности первого заместителя прокурора ДНР Андрей Колесников, исполняющие обязанности заместителей прокурора ДНР Глеб Жеребченко, Роман Белоус и Василий Байрачный.

https://ria.ru/20221110/mvd-1830378491.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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игорь краснов, андрей колесников, донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, россия, донецк