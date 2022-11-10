https://ria.ru/20221110/programmy-1830539262.html
Союзные депутаты рассмотрели ход программ по электроэнергии и рынку газа
Союзные депутаты рассмотрели ход программ по электроэнергии и рынку газа - РИА Новости, 10.11.2022
Союзные депутаты рассмотрели ход программ по электроэнергии и рынку газа
Депутаты Парламентского Собрания рекомендовали профильным министерствам России и Белоруссии принять меры по завершению в установленные сроки реализации союзных... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:45
2022-11-10T15:45
2022-11-10T15:45
парламентское собрание союза беларуси и россии
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белоруссия
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания рекомендовали профильным министерствам России и Белоруссии принять меры по завершению в установленные сроки реализации союзных программ в области электроэнергии и рынка газа, а также оказать содействие подписанию соответствующих межправсоглашений, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Реализация союзных интеграционных программ по формированию объединенного рынка электроэнергии, развитию атомной энергетики и формированию объединенного рынка газа обсуждалось на прошедшем в четверг в Могилеве заседании Комиссии Парламентского Собрания по энергетике и транспорту.Представители министерств и ведомств двух стран, ответственных за выполнение программ, представили депутатам информацию об их исполнении.Так, союзной программой в области электроэнергии предусматривается, что объединенный рынок электроэнергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года – торговля будет осуществляться уполномоченными организациями. В настоящее время проводится согласование проекта международного договора по формированию такого объединенного рынка и правил доступа к нему. Также продолжаются согласование правил межгосударственной передачи электроэнергии, подготовка необходимых соглашений.В свою очередь, программой по развитию атомной энергетики предусматривается деятельность по нормативно-правовому регулированию эксплуатации объектов ядерной энергетики, обеспечения радиационной безопасности, аварийной готовности и аварийного реагирования, обращения с ядерным топливом, радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. В этих целях осуществляются мероприятия по подписанию соответствующих межправсоглашений.Союзная программа по формированию объединенного рынка газа содержит мероприятия по установлению цены на газ для Республики Беларусь на 2022 и 2023 годы и дальнейшей интеграции в газовой сфере по итогам реализации всего пакета союзных интеграционных программ. Осуществляется проработка принципов формирования объединенного рынка газа, отметили на заседании представители профильных ведомств.
https://ria.ru/20221026/parlamentarii-1827026930.html
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РИА Новости
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россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания рекомендовали профильным министерствам России и Белоруссии принять меры по завершению в установленные сроки реализации союзных программ в области электроэнергии и рынка газа, а также оказать содействие подписанию соответствующих межправсоглашений, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
Реализация союзных интеграционных программ по формированию объединенного рынка электроэнергии, развитию атомной энергетики и формированию объединенного рынка газа обсуждалось на прошедшем в четверг в Могилеве
заседании Комиссии Парламентского Собрания по энергетике и транспорту.
Представители министерств и ведомств двух стран, ответственных за выполнение программ, представили депутатам информацию об их исполнении.
Так, союзной программой в области электроэнергии предусматривается, что объединенный рынок электроэнергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года – торговля будет осуществляться уполномоченными организациями. В настоящее время проводится согласование проекта международного договора по формированию такого объединенного рынка и правил доступа к нему. Также продолжаются согласование правил межгосударственной передачи электроэнергии, подготовка необходимых соглашений.
В свою очередь, программой по развитию атомной энергетики предусматривается деятельность по нормативно-правовому регулированию эксплуатации объектов ядерной энергетики, обеспечения радиационной безопасности, аварийной готовности и аварийного реагирования, обращения с ядерным топливом, радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. В этих целях осуществляются мероприятия по подписанию соответствующих межправсоглашений.
Союзная программа по формированию объединенного рынка газа содержит мероприятия по установлению цены на газ для Республики Беларусь на 2022 и 2023 годы и дальнейшей интеграции в газовой сфере по итогам реализации всего пакета союзных интеграционных программ. Осуществляется проработка принципов формирования объединенного рынка газа, отметили на заседании представители профильных ведомств.