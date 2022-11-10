https://ria.ru/20221110/programmy-1830539262.html

Союзные депутаты рассмотрели ход программ по электроэнергии и рынку газа

Союзные депутаты рассмотрели ход программ по электроэнергии и рынку газа - РИА Новости, 10.11.2022

Союзные депутаты рассмотрели ход программ по электроэнергии и рынку газа

Депутаты Парламентского Собрания рекомендовали профильным министерствам России и Белоруссии принять меры по завершению в установленные сроки реализации союзных... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:45

2022-11-10T15:45

2022-11-10T15:45

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания рекомендовали профильным министерствам России и Белоруссии принять меры по завершению в установленные сроки реализации союзных программ в области электроэнергии и рынка газа, а также оказать содействие подписанию соответствующих межправсоглашений, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Реализация союзных интеграционных программ по формированию объединенного рынка электроэнергии, развитию атомной энергетики и формированию объединенного рынка газа обсуждалось на прошедшем в четверг в Могилеве заседании Комиссии Парламентского Собрания по энергетике и транспорту.Представители министерств и ведомств двух стран, ответственных за выполнение программ, представили депутатам информацию об их исполнении.Так, союзной программой в области электроэнергии предусматривается, что объединенный рынок электроэнергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года – торговля будет осуществляться уполномоченными организациями. В настоящее время проводится согласование проекта международного договора по формированию такого объединенного рынка и правил доступа к нему. Также продолжаются согласование правил межгосударственной передачи электроэнергии, подготовка необходимых соглашений.В свою очередь, программой по развитию атомной энергетики предусматривается деятельность по нормативно-правовому регулированию эксплуатации объектов ядерной энергетики, обеспечения радиационной безопасности, аварийной готовности и аварийного реагирования, обращения с ядерным топливом, радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. В этих целях осуществляются мероприятия по подписанию соответствующих межправсоглашений.Союзная программа по формированию объединенного рынка газа содержит мероприятия по установлению цены на газ для Республики Беларусь на 2022 и 2023 годы и дальнейшей интеграции в газовой сфере по итогам реализации всего пакета союзных интеграционных программ. Осуществляется проработка принципов формирования объединенного рынка газа, отметили на заседании представители профильных ведомств.

https://ria.ru/20221026/parlamentarii-1827026930.html

https://ria.ru/20221109/informprostranstvo-1830302115.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия