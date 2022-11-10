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В Томске ограничили свободу мужчине, использовавшему вредоносную программу - РИА Новости, 10.11.2022
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В Томске ограничили свободу мужчине, использовавшему вредоносную программу
В Томске ограничили свободу мужчине, использовавшему вредоносную программу - РИА Новости, 10.11.2022
В Томске ограничили свободу мужчине, использовавшему вредоносную программу
Октябрьский районный суд Томска приговорил к трем годам ограничения свободы местного жителя за использование "защищенного мессенджера" Vipole, который суд... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:33
2022-11-10T15:43
происшествия
технологии
томск
россия
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НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Томска приговорил к трем годам ограничения свободы местного жителя за использование "защищенного мессенджера" Vipole, который суд определил как вредоносную компьютерную программу."Октябрьским районным судом Томска постановлен обвинительный приговор в отношении гражданина К., использовавшего вредоносную компьютерную программу, заведомо предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации", - говорится на сайте суда.В суде сообщили, что молодой человек скачал программу, не позволяющую однозначно идентифицировать пользователя интернета и его сетевую активность и предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации провайдера, и использовал с 2018 по 2020 год.В тексте приговора уточняется, что речь идет о "вредоносной компьютерной программе Vipole", которая в интернете позиционируется как "защищенный мессенджер, использующий стойкие технологии шифрования для надежной защиты вашей конфиденциальности, коммуникаций и файлов от несанкционированного доступа или попытки перехвата данных".По данным суда, молодой человек свою вину полностью признал и в ходе предварительного следствия заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, что и было сделано."Суд признал гражданина К. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 УК РФ (cоздание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы", - говорится в сообщении суда.В течение этого срока молодому человеку нельзя выезжать за пределы Томска и менять место жительства.
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происшествия, технологии, томск, россия
Происшествия, Технологии, Томск, Россия
15:33 10.11.2022 (обновлено: 15:43 10.11.2022)
 
В Томске ограничили свободу мужчине, использовавшему вредоносную программу

Суд в Томске на три года ограничил свободу мужчине за использование программы Vipole

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Октябрьский районный суд Томска приговорил к трем годам ограничения свободы местного жителя за использование "защищенного мессенджера" Vipole, который суд определил как вредоносную компьютерную программу.
"Октябрьским районным судом Томска постановлен обвинительный приговор в отношении гражданина К., использовавшего вредоносную компьютерную программу, заведомо предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации", - говорится на сайте суда.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
07:09
RTM Group: суды принимают в качестве доказательства переписку в мессенджере
В суде сообщили, что молодой человек скачал программу, не позволяющую однозначно идентифицировать пользователя интернета и его сетевую активность и предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации провайдера, и использовал с 2018 по 2020 год.
В тексте приговора уточняется, что речь идет о "вредоносной компьютерной программе Vipole", которая в интернете позиционируется как "защищенный мессенджер, использующий стойкие технологии шифрования для надежной защиты вашей конфиденциальности, коммуникаций и файлов от несанкционированного доступа или попытки перехвата данных".
По данным суда, молодой человек свою вину полностью признал и в ходе предварительного следствия заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, что и было сделано.
"Суд признал гражданина К. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 273 УК РФ (cоздание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы", - говорится в сообщении суда.
В течение этого срока молодому человеку нельзя выезжать за пределы Томска и менять место жительства.
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