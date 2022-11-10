https://ria.ru/20221110/proekty-1830510393.html
Эксперты: проекты КРТ в Москве поддержат занятость и деловую активность
Эксперты: проекты КРТ в Москве поддержат занятость и деловую активность - РИА Новости, 10.11.2022
Эксперты: проекты КРТ в Москве поддержат занятость и деловую активность
Новые проекты реорганизации бывших промзон на севере и северо-востоке столицы обеспечат рост занятости и деловой активности на этих территориях, считают... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T14:43
2022-11-10T14:43
2022-11-10T14:43
москва
отрадное
сергей собянин
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
жилье
ярославское шоссе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152988/58/1529885885_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_37df6ea553a74a7ef0c0bb29618493e9.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Новые проекты реорганизации бывших промзон на севере и северо-востоке столицы обеспечат рост занятости и деловой активности на этих территориях, считают эксперты.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте, комплексное развитие бывших промзон затронет районы Отрадное, Ярославский, Восточное Дегунино, где в результате возведут 630 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, создав около восьми тысяч новых рабочих мест.По его словам, реорганизация бывших промышленных зон позволит высвободить дополнительные площади для строительства жилищных, социальных и инфраструктурных объектов.Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уже в следующем году город планирует подготовить к реорганизации 77 участков общей площадью около тысячи гектаров."Будут сформированы границы территорий и проработаны технико-экономические показатели проектов, начнется поиск инвесторов. В результате на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий появятся жилые дома и объекты инфраструктуры, куда смогут трудоустроиться почти 260 тысяч человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как сообщается на сайте мэра города, первый участок - реорганизуемая территория Алтуфьевское Шоссе, где планируется построить современные объекты производственного и общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. Предполагаемый объем инвестиций - около 20,6 миллиарда рублей.На втором реорганизуемом участке, который находится в районе Восточное Дегунино на территории бывшей промзоны "Вагоноремонт", также создадут современные промышленные и общественные объекты. Инвестиции могут составить 8,9 миллиарда рублей.Третий участок - реорганизуемая территория Северянин в районе Ярославский вдоль Ярославского шоссе. В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить современные жилые кварталы, в том числе, для переселения жителей по программе реновации. Также здесь появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком, объекты здравоохранения и храмовый комплекс. Предполагаемый объем инвестиций — около 49,8 миллиарда рублей.Сейчас участки бывших промзон занимают устаревшие склады, автостоянки и автомойки, гаражи и пункты приема металлолома.
https://realty.ria.ru/20220603/moskva-1792833419.html
https://realty.ria.ru/20221109/promzony-1830170972.html
https://realty.ria.ru/20220811/otradnoe-1808777103.html
москва
отрадное
ярославское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152988/58/1529885885_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_09301b2d9483d2f29cabc013f81c973d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, отрадное, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, жилье, ярославское шоссе
Москва, Отрадное, Сергей Собянин, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Жилье, Ярославское шоссе
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Новые проекты реорганизации бывших промзон на севере и северо-востоке столицы обеспечат рост занятости и деловой активности на этих территориях, считают эксперты.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
на своем официальном сайте, комплексное развитие бывших промзон затронет районы Отрадное
, Ярославский, Восточное Дегунино, где в результате возведут 630 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, создав около восьми тысяч новых рабочих мест.
"Реорганизация бывших промзон – эффективный инвестиционный процесс, хорошо зарекомендовавший себя во многих районах Москвы. Вместе с реализацией градостроительного потенциала столица получает прирост рабочих мест и деловой активности, что позволяет поддерживать устойчиво высокие показатели занятости и валового выпуска по широкому перечню индустрий", - сказал РИА Новости независимый экономист Андрей Бархота.
По его словам, реорганизация бывших промышленных зон позволит высвободить дополнительные площади для строительства жилищных, социальных и инфраструктурных объектов.
"Районы Алтуфьевского шоссе и Восточное Дегунино объединяют довольно широкие площади с плотностью застройки ниже средних значений по Северо-Восточному административному округу. Вместе с тем, данные локации отличаются благоприятной экологической обстановкой и достаточным уровнем транспортной доступности, что в совокупности делает реорганизацию этих территорий и соответствующие строительные процессы целесообразными для целей территориального развития столичного региона", - считает эксперт.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, уже в следующем году город планирует подготовить к реорганизации 77 участков общей площадью около тысячи гектаров.
"Будут сформированы границы территорий и проработаны технико-экономические показатели проектов, начнется поиск инвесторов. В результате на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий появятся жилые дома и объекты инфраструктуры, куда смогут трудоустроиться почти 260 тысяч человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как сообщается на сайте мэра города, первый участок - реорганизуемая территория Алтуфьевское Шоссе, где планируется построить современные объекты производственного и общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. Предполагаемый объем инвестиций - около 20,6 миллиарда рублей.
На втором реорганизуемом участке, который находится в районе Восточное Дегунино на территории бывшей промзоны "Вагоноремонт", также создадут современные промышленные и общественные объекты. Инвестиции могут составить 8,9 миллиарда рублей.
Третий участок - реорганизуемая территория Северянин в районе Ярославский вдоль Ярославского шоссе
. В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить современные жилые кварталы, в том числе, для переселения жителей по программе реновации. Также здесь появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком, объекты здравоохранения и храмовый комплекс. Предполагаемый объем инвестиций — около 49,8 миллиарда рублей.
Сейчас участки бывших промзон занимают устаревшие склады, автостоянки и автомойки, гаражи и пункты приема металлолома.