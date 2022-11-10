https://ria.ru/20221110/proekty-1830510393.html

Эксперты: проекты КРТ в Москве поддержат занятость и деловую активность

Эксперты: проекты КРТ в Москве поддержат занятость и деловую активность - РИА Новости, 10.11.2022

Эксперты: проекты КРТ в Москве поддержат занятость и деловую активность

Новые проекты реорганизации бывших промзон на севере и северо-востоке столицы обеспечат рост занятости и деловой активности на этих территориях, считают... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T14:43

2022-11-10T14:43

2022-11-10T14:43

москва

отрадное

сергей собянин

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

жилье

ярославское шоссе

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Новые проекты реорганизации бывших промзон на севере и северо-востоке столицы обеспечат рост занятости и деловой активности на этих территориях, считают эксперты.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте, комплексное развитие бывших промзон затронет районы Отрадное, Ярославский, Восточное Дегунино, где в результате возведут 630 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, создав около восьми тысяч новых рабочих мест.По его словам, реорганизация бывших промышленных зон позволит высвободить дополнительные площади для строительства жилищных, социальных и инфраструктурных объектов.Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уже в следующем году город планирует подготовить к реорганизации 77 участков общей площадью около тысячи гектаров."Будут сформированы границы территорий и проработаны технико-экономические показатели проектов, начнется поиск инвесторов. В результате на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий появятся жилые дома и объекты инфраструктуры, куда смогут трудоустроиться почти 260 тысяч человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как сообщается на сайте мэра города, первый участок - реорганизуемая территория Алтуфьевское Шоссе, где планируется построить современные объекты производственного и общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. Предполагаемый объем инвестиций - около 20,6 миллиарда рублей.На втором реорганизуемом участке, который находится в районе Восточное Дегунино на территории бывшей промзоны "Вагоноремонт", также создадут современные промышленные и общественные объекты. Инвестиции могут составить 8,9 миллиарда рублей.Третий участок - реорганизуемая территория Северянин в районе Ярославский вдоль Ярославского шоссе. В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить современные жилые кварталы, в том числе, для переселения жителей по программе реновации. Также здесь появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком, объекты здравоохранения и храмовый комплекс. Предполагаемый объем инвестиций — около 49,8 миллиарда рублей.Сейчас участки бывших промзон занимают устаревшие склады, автостоянки и автомойки, гаражи и пункты приема металлолома.

https://realty.ria.ru/20220603/moskva-1792833419.html

https://realty.ria.ru/20221109/promzony-1830170972.html

https://realty.ria.ru/20220811/otradnoe-1808777103.html

москва

отрадное

ярославское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, отрадное, сергей собянин, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, жилье, ярославское шоссе