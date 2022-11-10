https://ria.ru/20221110/proekt-1830582074.html
ВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки
ВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки - РИА Новости, 10.11.2022
ВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки
Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ подписали меморандум, направленный на совместное пилотирование цифровой ипотеки с использованием открытых API, сообщает ВСК. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:52
2022-11-10T17:52
2022-11-10T20:12
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вск (страховой дом)
"дом.рф"
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ подписали меморандум, направленный на совместное пилотирование цифровой ипотеки с использованием открытых API, сообщает ВСК.Документ в рамках форума "Финополис -2022" подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.Меморандум предусматривает налаживание между организациями безопасного обмена данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. На начальном этапе прорабатывается набор данных, которыми необходимо обмениваться банкам и страховщикам для взаимодействия."Сегодня многие сервисы и услуги, в том числе финансовые, доступны в режиме онлайн. Внедрение открытых API поможет качественно улучшить процесс обслуживания клиентов. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей и технологий, а цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов компании – часть стратегии ВСК. Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован. Уверен, что подписание соглашения с ДОМ.РФ поможет создать оперативный диалог участников сегмента цифровой ипотеки, что будет способствовать дальнейшей IT-трансформации ипотечного рынка", - приводятся в сообщении слова Тарновского.По итогам проекта будут разработаны спецификации, методические рекомендации для участников рынка и, если потребуется, предложения по изменению действующего законодательства и отраслевых нормативно-правовых актов.По словам представителя ДОМ.РФ, совместная задача с ВСК - сформировать бесшовный процесс, который, в том числе, станет возможным с появлением в России открытых данных. "Мы планируем проработать механизмы электронного взаимодействия с ВСК, получить обратную связь от финансового сектора и клиентов. Уверен, данный проект позволит укорить процесс покупки жилья с помощью кредитных средств и упростит взаимодействие участников ипотечного рынка", — сказал Козак.
https://ria.ru/20221101/fintekhnologii-1828399804.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, вск (страховой дом), "дом.рф"
Новости компаний - Экономика, Россия, ВСК (страховой дом), "Дом.РФ"
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ подписали меморандум, направленный на совместное пилотирование цифровой ипотеки с использованием открытых API, сообщает ВСК.
Документ в рамках форума "Финополис -2022" подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.
Меморандум предусматривает налаживание между организациями безопасного обмена данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. На начальном этапе прорабатывается набор данных, которыми необходимо обмениваться банкам и страховщикам для взаимодействия.
"Сегодня многие сервисы и услуги, в том числе финансовые, доступны в режиме онлайн. Внедрение открытых API поможет качественно улучшить процесс обслуживания клиентов. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей и технологий, а цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов компании – часть стратегии ВСК
. Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован. Уверен, что подписание соглашения с ДОМ.РФ поможет создать оперативный диалог участников сегмента цифровой ипотеки, что будет способствовать дальнейшей IT-трансформации ипотечного рынка", - приводятся в сообщении слова Тарновского.
По итогам проекта будут разработаны спецификации, методические рекомендации для участников рынка и, если потребуется, предложения по изменению действующего законодательства и отраслевых нормативно-правовых актов.
По словам представителя ДОМ.РФ, совместная задача с ВСК - сформировать бесшовный процесс, который, в том числе, станет возможным с появлением в России открытых данных. "Мы планируем проработать механизмы электронного взаимодействия с ВСК, получить обратную связь от финансового сектора и клиентов. Уверен, данный проект позволит укорить процесс покупки жилья с помощью кредитных средств и упростит взаимодействие участников ипотечного рынка", — сказал Козак.