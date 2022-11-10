Рейтинг@Mail.ru
ВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки - РИА Новости, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221110/proekt-1830582074.html
ВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки
ВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки - РИА Новости, 10.11.2022
ВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки
Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ подписали меморандум, направленный на совместное пилотирование цифровой ипотеки с использованием открытых API, сообщает ВСК. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:52
2022-11-10T20:12
новости компаний - экономика
россия
вск (страховой дом)
"дом.рф"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830608776_0:126:1239:823_1920x0_80_0_0_c893f717e594f2344061ea846d366868.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ подписали меморандум, направленный на совместное пилотирование цифровой ипотеки с использованием открытых API, сообщает ВСК.Документ в рамках форума "Финополис -2022" подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.Меморандум предусматривает налаживание между организациями безопасного обмена данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. На начальном этапе прорабатывается набор данных, которыми необходимо обмениваться банкам и страховщикам для взаимодействия."Сегодня многие сервисы и услуги, в том числе финансовые, доступны в режиме онлайн. Внедрение открытых API поможет качественно улучшить процесс обслуживания клиентов. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей и технологий, а цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов компании – часть стратегии ВСК. Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован. Уверен, что подписание соглашения с ДОМ.РФ поможет создать оперативный диалог участников сегмента цифровой ипотеки, что будет способствовать дальнейшей IT-трансформации ипотечного рынка", - приводятся в сообщении слова Тарновского.По итогам проекта будут разработаны спецификации, методические рекомендации для участников рынка и, если потребуется, предложения по изменению действующего законодательства и отраслевых нормативно-правовых актов.По словам представителя ДОМ.РФ, совместная задача с ВСК - сформировать бесшовный процесс, который, в том числе, станет возможным с появлением в России открытых данных. "Мы планируем проработать механизмы электронного взаимодействия с ВСК, получить обратную связь от финансового сектора и клиентов. Уверен, данный проект позволит укорить процесс покупки жилья с помощью кредитных средств и упростит взаимодействие участников ипотечного рынка", — сказал Козак.
https://ria.ru/20221101/fintekhnologii-1828399804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830608776_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_1d6c0b4d14d4afa2feb5d345002bea0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, россия, вск (страховой дом), "дом.рф"
Новости компаний - Экономика, Россия, ВСК (страховой дом), "Дом.РФ"
17:52 10.11.2022 (обновлено: 20:12 10.11.2022)
 

ВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки

© Фото : пресс-служба ВСКВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки
ВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : пресс-служба ВСК
ВСК и ДОМ.РФ реализуют пилотный проект цифровой ипотеки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Страховой Дом ВСК и ДОМ.РФ подписали меморандум, направленный на совместное пилотирование цифровой ипотеки с использованием открытых API, сообщает ВСК.
Документ в рамках форума "Финополис -2022" подписали генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.
Меморандум предусматривает налаживание между организациями безопасного обмена данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. На начальном этапе прорабатывается набор данных, которыми необходимо обмениваться банкам и страховщикам для взаимодействия.
"Сегодня многие сервисы и услуги, в том числе финансовые, доступны в режиме онлайн. Внедрение открытых API поможет качественно улучшить процесс обслуживания клиентов. Мы находимся в постоянном поиске новых возможностей и технологий, а цифровизация страховых продуктов и бизнес-процессов компании – часть стратегии ВСК. Цифровая ипотека является удобным финансовым инструментом, в рамках которого процесс оформления жилищного займа максимально автоматизирован. Уверен, что подписание соглашения с ДОМ.РФ поможет создать оперативный диалог участников сегмента цифровой ипотеки, что будет способствовать дальнейшей IT-трансформации ипотечного рынка", - приводятся в сообщении слова Тарновского.
Бизнесмены во время конференции - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 14:06
Страховой дом ВСК представит инновационные финтехнологии на Finopolis-2022
По итогам проекта будут разработаны спецификации, методические рекомендации для участников рынка и, если потребуется, предложения по изменению действующего законодательства и отраслевых нормативно-правовых актов.
По словам представителя ДОМ.РФ, совместная задача с ВСК - сформировать бесшовный процесс, который, в том числе, станет возможным с появлением в России открытых данных. "Мы планируем проработать механизмы электронного взаимодействия с ВСК, получить обратную связь от финансового сектора и клиентов. Уверен, данный проект позволит укорить процесс покупки жилья с помощью кредитных средств и упростит взаимодействие участников ипотечного рынка", — сказал Козак.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияВСК (страховой дом)"Дом.РФ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала