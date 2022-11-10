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Алаудинов сообщил о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе

Алаудинов сообщил о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе - РИА Новости, 10.11.2022

Алаудинов сообщил о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов заявил РИА Новости о... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:56

2022-11-10T23:56

2022-11-10T23:56

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов заявил РИА Новости о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе."В нашей зоне ответственности, нужно отметить, очень хорошие результаты в эти дни. На всех направлениях мы потихоньку начали купировать все подразделения противника, которые находятся перед нами, и в общей сложности, получается, на вчерашний вечер наши подразделения спецназа "Ахмат", второго корпуса (Народной милиции ЛНР), с другой стороны ЧВК "Вагнер" продвинулись в направлении населенного пункта Нижняя Белогоровка", - рассказал Алаудинов.Алаудинов заявил, что наступление в данном районе продолжается."У нас обстановка нормальная, о том, чтобы там противник мог у нас отбить что-то, об этом речи быть не может. Только двигаемся вперёд", - рассказал командир.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

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в мире, апты алаудинов, донбасс, луганская народная республика