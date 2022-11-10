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Алаудинов сообщил о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе
Алаудинов сообщил о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе - РИА Новости, 10.11.2022
Алаудинов сообщил о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе
Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов заявил РИА Новости о... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:56
2022-11-10T23:56
2022-11-10T23:56
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов заявил РИА Новости о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе."В нашей зоне ответственности, нужно отметить, очень хорошие результаты в эти дни. На всех направлениях мы потихоньку начали купировать все подразделения противника, которые находятся перед нами, и в общей сложности, получается, на вчерашний вечер наши подразделения спецназа "Ахмат", второго корпуса (Народной милиции ЛНР), с другой стороны ЧВК "Вагнер" продвинулись в направлении населенного пункта Нижняя Белогоровка", - рассказал Алаудинов.Алаудинов заявил, что наступление в данном районе продолжается."У нас обстановка нормальная, о том, чтобы там противник мог у нас отбить что-то, об этом речи быть не может. Только двигаемся вперёд", - рассказал командир.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, апты алаудинов, донбасс, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Донбасс, Луганская Народная Республика
Алаудинов сообщил о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе
Командир "Ахмата" Алаудинов сообщил о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе
ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов заявил РИА Новости о продвижении в районе Нижней Белогоровки в Донбассе.
"В нашей зоне ответственности, нужно отметить, очень хорошие результаты в эти дни. На всех направлениях мы потихоньку начали купировать все подразделения противника, которые находятся перед нами, и в общей сложности, получается, на вчерашний вечер наши подразделения спецназа "Ахмат", второго корпуса (Народной милиции ЛНР), с другой стороны ЧВК "Вагнер" продвинулись в направлении населенного пункта Нижняя Белогоровка", - рассказал Алаудинов.
Алаудинов заявил, что наступление в данном районе продолжается.
"У нас обстановка нормальная, о том, чтобы там противник мог у нас отбить что-то, об этом речи быть не может. Только двигаемся вперёд", - рассказал командир.