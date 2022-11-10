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В Подмосковье запретили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ - РИА Новости, 10.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221110/prodazha-1830459563.html
В Подмосковье запретили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ
В Подмосковье запретили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ - РИА Новости, 10.11.2022
В Подмосковье запретили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ
Мособлдума утвердила закон предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним товаров содержащих газ. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T12:41
2022-11-10T12:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
игорь брынцалов
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КРАСНОГОРСК, 10 ноя – РИА Новости. Мособлдума утвердила закон предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним товаров содержащих газ.Председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что подростки зачастую приобретают газосодержащие товары для так называемого сниффинга, который вызывает хроническое отравление организма, формирует психическую и физическую зависимость, может привести к аритмии и остановке сердца."Распространению сниффинга в подростковой среде, то есть вдыхание сжиженного газа, способствует доступность средств бытовой химии и их беспрепятственное приобретение молодыми людьми. Такой газ используется, например, в зажигалках, баллончиках для заправки зажигалок, для портативных газовых плит. И законодательное регулирование возрастных ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, крайне необходимо", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Так, согласно принятому законопроекту с 1 марта 2023 устанавливается розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также вовлечение несовершеннолетних в процессу потребления сжиженного углеводородного газа путем покупки для них либо передачи им товаров.Ранее аналогичные законы приняты в Архангельской, Амурской, Владимирской, Волгоградской, Саратовской областях, в Республике Крым и других регионах.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Игорь Брынцалов
12:41 10.11.2022
 

В Подмосковье запретили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ

© РИА Новости / Алексей МальгавкоМолодые люди на улице
Молодые люди на улице - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Молодые люди на улице . Архивное фото
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КРАСНОГОРСК, 10 ноя – РИА Новости. Мособлдума утвердила закон предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним товаров содержащих газ.
Председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что подростки зачастую приобретают газосодержащие товары для так называемого сниффинга, который вызывает хроническое отравление организма, формирует психическую и физическую зависимость, может привести к аритмии и остановке сердца.
"Распространению сниффинга в подростковой среде, то есть вдыхание сжиженного газа, способствует доступность средств бытовой химии и их беспрепятственное приобретение молодыми людьми. Такой газ используется, например, в зажигалках, баллончиках для заправки зажигалок, для портативных газовых плит. И законодательное регулирование возрастных ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, крайне необходимо", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Так, согласно принятому законопроекту с 1 марта 2023 устанавливается розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также вовлечение несовершеннолетних в процессу потребления сжиженного углеводородного газа путем покупки для них либо передачи им товаров.
Ранее аналогичные законы приняты в Архангельской, Амурской, Владимирской, Волгоградской, Саратовской областях, в Республике Крым и других регионах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаИгорь Брынцалов
 
 
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