В Подмосковье запретили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ
Молодые люди на улице . Архивное фото
КРАСНОГОРСК, 10 ноя – РИА Новости. Мособлдума утвердила закон предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним товаров содержащих газ.
Председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что подростки зачастую приобретают газосодержащие товары для так называемого сниффинга, который вызывает хроническое отравление организма, формирует психическую и физическую зависимость, может привести к аритмии и остановке сердца.
"Распространению сниффинга в подростковой среде, то есть вдыхание сжиженного газа, способствует доступность средств бытовой химии и их беспрепятственное приобретение молодыми людьми. Такой газ используется, например, в зажигалках, баллончиках для заправки зажигалок, для портативных газовых плит. И законодательное регулирование возрастных ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, крайне необходимо", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Так, согласно принятому законопроекту с 1 марта 2023 устанавливается розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также вовлечение несовершеннолетних в процессу потребления сжиженного углеводородного газа путем покупки для них либо передачи им товаров.
Ранее аналогичные законы приняты в Архангельской, Амурской, Владимирской, Волгоградской, Саратовской областях, в Республике Крым и других регионах.