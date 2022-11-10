https://ria.ru/20221110/prodazha-1830459563.html

В Подмосковье запретили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ

В Подмосковье запретили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ - РИА Новости, 10.11.2022

В Подмосковье запретили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ

Мособлдума утвердила закон предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним товаров содержащих газ. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T12:41

2022-11-10T12:41

2022-11-10T12:41

новости подмосковья

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московская областная дума

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КРАСНОГОРСК, 10 ноя – РИА Новости. Мособлдума утвердила закон предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним товаров содержащих газ.Председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что подростки зачастую приобретают газосодержащие товары для так называемого сниффинга, который вызывает хроническое отравление организма, формирует психическую и физическую зависимость, может привести к аритмии и остановке сердца."Распространению сниффинга в подростковой среде, то есть вдыхание сжиженного газа, способствует доступность средств бытовой химии и их беспрепятственное приобретение молодыми людьми. Такой газ используется, например, в зажигалках, баллончиках для заправки зажигалок, для портативных газовых плит. И законодательное регулирование возрастных ограничений розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, крайне необходимо", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Так, согласно принятому законопроекту с 1 марта 2023 устанавливается розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также вовлечение несовершеннолетних в процессу потребления сжиженного углеводородного газа путем покупки для них либо передачи им товаров.Ранее аналогичные законы приняты в Архангельской, Амурской, Владимирской, Волгоградской, Саратовской областях, в Республике Крым и других регионах.

https://ria.ru/20220929/predpriyatiya-1820378725.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), московская областная дума, игорь брынцалов