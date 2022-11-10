https://ria.ru/20221110/problemy-1830554751.html

Россия поможет Ливану в социально-экономической сфере, заявил МИД

Россия поможет Ливану в социально-экономической сфере, заявил МИД - РИА Новости, 10.11.2022

Россия поможет Ливану в социально-экономической сфере, заявил МИД

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Ливана в... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T16:27

2022-11-10T16:27

2022-11-10T16:27

в мире

михаил богданов

шауки бу нассар

мишель аун

ливан

россия

ближний восток

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Ливана в Москве Шауки Бу Нассара по его просьбе, российская сторона заверила, что готова продолжить помогать дружественному ливанскому народу в преодолении острых социально-экономических проблем, сообщил МИД РФ."Состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в регионе Ближнего Востока в целом и в Ливанской Республике, в частности. С российской стороны подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана, подчеркнута готовность продолжить оказание помощи дружественному ливанскому народу в преодолении острых социально-экономических проблем", - сообщил МИД по итогам встречи.Ранее ливанский парламент в пятый раз не смог выбрать президента страны. Следующее заседание, связанное с голосованием по кандидатуре президента, намечено на следующий четверг.В конце октября президент Ливана Мишель Аун за день до ухода в отставку подписал указ о принятии отставки правительства, не достигнув соглашения с премьером относительно кандидатур на министерские посты. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что указ Ауна о принятии отставки правительства не имеет конституционной силы и правительство будет продолжать выполнять свои обязанности.Согласно конституции Ливана, полномочия президента в случае отсутствия преемника переходят кабинету министров.Ливан уже оказывался в аналогичной ситуации с отсутствием президента с мая 2014 по октябрь 2016 года, когда президента смогли выбрать лишь после более чем 45 заседаний парламента.Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20220425/livan-1785267470.html

https://ria.ru/20221103/voyna-1828818307.html

ливан

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в мире, михаил богданов, шауки бу нассар, мишель аун, ливан, россия, ближний восток