https://ria.ru/20221110/probatsiya-1830598973.html

В ГД внесли проект, предполагающий введение института пробации

В ГД внесли проект, предполагающий введение института пробации - РИА Новости, 10.11.2022

В ГД внесли проект, предполагающий введение института пробации

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создание института пробации, применяемого в отношении осужденных, лиц, которым избрана... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T18:38

2022-11-10T18:38

2022-11-10T18:45

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создание института пробации, применяемого в отношении осужденных, лиц, которым избрана иная мера уголовно-правового характера, проект размещен в думской электронной базе."Проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" (далее - законопроект) предусматривает введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации."Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации - документ, включающий в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоятельств, характеристики его личности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20220701/resotsializatsiya-1799445034.html

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госдума рф, общество, россия