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В ГД внесли проект, предполагающий введение института пробации - РИА Новости, 10.11.2022
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В ГД внесли проект, предполагающий введение института пробации
В ГД внесли проект, предполагающий введение института пробации - РИА Новости, 10.11.2022
В ГД внесли проект, предполагающий введение института пробации
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создание института пробации, применяемого в отношении осужденных, лиц, которым избрана... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T18:38
2022-11-10T18:45
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общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создание института пробации, применяемого в отношении осужденных, лиц, которым избрана иная мера уголовно-правового характера, проект размещен в думской электронной базе."Проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" (далее - законопроект) предусматривает введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации."Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации - документ, включающий в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоятельств, характеристики его личности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
18:38 10.11.2022 (обновлено: 18:45 10.11.2022)
 
В ГД внесли проект, предполагающий введение института пробации

В Госдуму внесли проект о введении института пробации, применяемого в отношении осужденных

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается создание института пробации, применяемого в отношении осужденных, лиц, которым избрана иная мера уголовно-правового характера, проект размещен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" (далее - законопроект) предусматривает введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации.
"Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации - документ, включающий в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоятельств, характеристики его личности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
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