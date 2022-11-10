https://ria.ru/20221110/pritsel-1830619335.html

Рогозин сообщил о прошедших в ДНР испытаниях "умного прицела" для минометов

Рогозин сообщил о прошедших в ДНР испытаниях "умного прицела" для минометов - РИА Новости, 10.11.2022

Рогозин сообщил о прошедших в ДНР испытаниях "умного прицела" для минометов

Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил об успешных испытаниях "умного прицела" для минометов, прошедших в ДНР. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:38

2022-11-10T20:38

2022-11-10T20:38

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий рогозин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил об успешных испытаниях "умного прицела" для минометов, прошедших в ДНР."Сегодня на Донбассе наша техническая группа Учебного центра "Царские волки" совместно с бойцами 1-го Армейского корпуса ДНР завершила с положительным результатом испытания "умного прицела" для минометов", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.По его словам, вскоре новая технология покажет себя в бою по всей линии фронта.В опубликованном видео Рогозин рассказал, что миномёты калибром 82 и 120 миллиметров в Донбассе называют "трубой". "Провели контрольные выстрелы, попадание точное, в армии это ждут ... Будем планировать на ближайшие недели и месяцы испытания и других комплексов, разработанных в нашем учебном центре", - добавил он.Рогозин поблагодарил военнослужащих 1-го Армейского корпуса ДНР и технических специалистов центра "Царские волки" за организацию испытаний на полигоне.Как рассказал боец ДНР с позывным "Брат", разработка позволяет намного быстрее занять огневую позицию, прицел таким образом сложнее сбить, кроме того, на позиции не нужно иметь буссоль - артиллерийский прибор для ориентирования орудий и измерения расстояний.На груди у Рогозина шеврон Союза добровольцев Донбасса.Рогозин до 15 июля 2022 года занимал пост главы "Роскосмоса". После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о новом назначении Рогозина появится в обозримом будущем. В сентябре газета "Ведомости" со ссылкой на источник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации президента РФ, сообщила о планах создания в России Крымского округа, полпредом в котором может стать Рогозин. Как заявил потом Песков, подобные указы никогда не анонсируются.В конце октября Рогозин выложил в своем Telegram-канале фотографии, на которых он в боевой экипировке и с оружием в руках запечатлен с командирами батальонов ДНР. Также Рогозин рассказал РИА Новости, что для радиообмена в зоне спецоперации взял себе позывной "Космос". Позднее он сообщил, что объехал различные участки фронта, оценил оснащение бойцов и заявил, что те "рвутся в наступление".

https://ria.ru/20221108/poteri-1829847270.html

https://ria.ru/20221026/rogozin-1826828333.html

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безопасность, дмитрий рогозин, дмитрий песков (спецпредставитель президента)