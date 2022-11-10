https://ria.ru/20221110/primore-1830417145.html

В Приморье направили 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг

В Приморье направили 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг - РИА Новости, 10.11.2022

В Приморье направили 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг

Власти Приморья направили предпринимателям региона свыше 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:24

2022-11-10T10:24

2022-11-10T10:24

экономика

приморский край

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Власти Приморья направили предпринимателям региона свыше 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг, сообщает краевое правительство."В 2022 году размер финансовой поддержки предпринимателям для оплаты первоначального взноса на покупку техники по лизингу превысил 13 миллионов рублей. Как уточнили в Минэкономразвития региона, компенсацию первого взноса получили 29 субъектов малого и среднего предпринимательства, еще 16 заявок находятся в стадии проверки", - говорится в сообщении.В этом году на реализацию механизма льготного лизинга предусмотрено 20 миллионов рублей из краевого бюджета. Чаще всего предприниматели в Приморье берут в лизинг погрузчики, самосвалы и полуприцепы.Механизм реализуется в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Программа направлена на снижение затрат расширяющихся предприятий. По данным краевых властей, ее планируется продолжить и в 2023 году.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае на не менее чем 20% к 2027 году и другие.

https://ria.ru/20221109/remont-1830115448.html

https://ria.ru/20221027/perevozki-1827154614.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, приморский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)