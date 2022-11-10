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В Приморье направили 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг - РИА Новости, 10.11.2022
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В Приморье направили 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг
В Приморье направили 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг - РИА Новости, 10.11.2022
В Приморье направили 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг
Власти Приморья направили предпринимателям региона свыше 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:24
2022-11-10T10:24
экономика
приморский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Власти Приморья направили предпринимателям региона свыше 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг, сообщает краевое правительство."В 2022 году размер финансовой поддержки предпринимателям для оплаты первоначального взноса на покупку техники по лизингу превысил 13 миллионов рублей. Как уточнили в Минэкономразвития региона, компенсацию первого взноса получили 29 субъектов малого и среднего предпринимательства, еще 16 заявок находятся в стадии проверки", - говорится в сообщении.В этом году на реализацию механизма льготного лизинга предусмотрено 20 миллионов рублей из краевого бюджета. Чаще всего предприниматели в Приморье берут в лизинг погрузчики, самосвалы и полуприцепы.Механизм реализуется в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Программа направлена на снижение затрат расширяющихся предприятий. По данным краевых властей, ее планируется продолжить и в 2023 году.В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае на не менее чем 20% к 2027 году и другие.
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экономика, приморский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Приморский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
10:24 10.11.2022
 
В Приморье направили 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг

Власти Приморья направили предпринимателям 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПогрузчик с бревнами на деревообрабатывающем предприятии
Погрузчик с бревнами на деревообрабатывающем предприятии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Погрузчик с бревнами на деревообрабатывающем предприятии . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Власти Приморья направили предпринимателям региона свыше 13 миллионов рублей на покупку техники в лизинг, сообщает краевое правительство.
"В 2022 году размер финансовой поддержки предпринимателям для оплаты первоначального взноса на покупку техники по лизингу превысил 13 миллионов рублей. Как уточнили в Минэкономразвития региона, компенсацию первого взноса получили 29 субъектов малого и среднего предпринимательства, еще 16 заявок находятся в стадии проверки", - говорится в сообщении.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 06:27
В Приморье отремонтировали свыше 100 километров дорог
В этом году на реализацию механизма льготного лизинга предусмотрено 20 миллионов рублей из краевого бюджета. Чаще всего предприниматели в Приморье берут в лизинг погрузчики, самосвалы и полуприцепы.
Механизм реализуется в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Программа направлена на снижение затрат расширяющихся предприятий. По данным краевых властей, ее планируется продолжить и в 2023 году.
В регионе действует государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются обеспечение устойчивой положительной динамики показателей экономического роста региона, рост физического объема ВРП на уровне выше среднероссийского, не менее 5%, обеспечение благоприятных условий для устойчивой работы и развития субъектов МСП, создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и бюджетов районов края. Также среди целей госпрограммы - создание условий для эффективного управления имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края, увеличение объема выпуска продукции промышленного комплекса в Приморском крае на не менее чем 20% к 2027 году и другие.
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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ЭкономикаПриморский крайМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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