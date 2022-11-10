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В нацпарке "Земля леопарда" впервые обнаружили волка

В нацпарке "Земля леопарда" впервые обнаружили волка - РИА Новости, 10.11.2022

В нацпарке "Земля леопарда" впервые обнаружили волка

На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые заметили волка, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T02:01

2022-11-10T02:01

2022-11-10T02:01

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фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые заметили волка, сообщили в пресс-службе учреждения."Это уникальное событие. В последний раз постоянно обитающие волки были отмечены здесь в 1970-х. Это связано с тем, что в южном Приморье самая высокая плотность амурского тигра, а также единственная в мире популяция редчайшего дальневосточного леопарда, для которых волк является пищевым конкурентом", — рассказали в пресс-службе.Хищника сняли на дрон сотрудники пограничного управления ФСБ: он вышел на проселочную дорогу."Есть вероятность, что зверь пришел со стороны Уссурийского городского округа, где волк — типичный вид", — предположила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.О возвращении волков на юг Приморья говорить пока нельзя, отмечают в пресс-службе. Если в течение следующих месяцев здесь не будут замечены эти хищники, можно считать, что это случайность.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

россия, приморский край, фгбу "земля леопарда", животные, природа, новости - туризм, туризм