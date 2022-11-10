https://ria.ru/20221110/primore-1830217547.html
В нацпарке "Земля леопарда" впервые обнаружили волка
В нацпарке "Земля леопарда" впервые обнаружили волка - РИА Новости, 10.11.2022
В нацпарке "Земля леопарда" впервые обнаружили волка
На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые заметили волка, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T02:01
2022-11-10T02:01
2022-11-10T02:01
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые заметили волка, сообщили в пресс-службе учреждения."Это уникальное событие. В последний раз постоянно обитающие волки были отмечены здесь в 1970-х. Это связано с тем, что в южном Приморье самая высокая плотность амурского тигра, а также единственная в мире популяция редчайшего дальневосточного леопарда, для которых волк является пищевым конкурентом", — рассказали в пресс-службе.Хищника сняли на дрон сотрудники пограничного управления ФСБ: он вышел на проселочную дорогу."Есть вероятность, что зверь пришел со стороны Уссурийского городского округа, где волк — типичный вид", — предположила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.О возвращении волков на юг Приморья говорить пока нельзя, отмечают в пресс-службе. Если в течение следующих месяцев здесь не будут замечены эти хищники, можно считать, что это случайность.
https://ria.ru/20221109/angliya-1830001610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, фгбу "земля леопарда", животные, природа, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Приморский край, ФГБУ "Земля леопарда", Животные, природа, Новости - Туризм, Туризм
В нацпарке "Земля леопарда" впервые обнаружили волка
В национальном парке "Земля леопарда" в Приморье впервые обнаружили волка
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые заметили волка, сообщили в пресс-службе учреждения.
"Это уникальное событие. В последний раз постоянно обитающие волки были отмечены здесь в 1970-х. Это связано с тем, что в южном Приморье самая высокая плотность амурского тигра, а также единственная в мире популяция редчайшего дальневосточного леопарда, для которых волк является пищевым конкурентом", — рассказали в пресс-службе.
Хищника сняли на дрон сотрудники пограничного управления ФСБ: он вышел на проселочную дорогу.
"Есть вероятность, что зверь пришел со стороны Уссурийского городского округа
, где волк — типичный вид", — предположила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда
" Екатерина Блидченко.
О возвращении волков на юг Приморья говорить пока нельзя, отмечают в пресс-службе. Если в течение следующих месяцев здесь не будут замечены эти хищники, можно считать, что это случайность.