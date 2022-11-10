https://ria.ru/20221110/potok-1830490065.html

МИД Швеции заявил, что не знает виновных в теракте на "Северных потоках"

МИД Швеции заявил, что не знает виновных в теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.11.2022

МИД Швеции заявил, что не знает виновных в теракте на "Северных потоках"

Шведскому правительству на настоящий момент не известно, кто ответственен за взрывы на "Северных потоках", заявил журналистам глава МИД Швеции Тобиас... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T13:48

2022-11-10T13:48

2022-11-10T13:48

в мире

северный поток

северный поток — 2

швеция

авария на "северных потоках"

мид швеции

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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Шведскому правительству на настоящий момент не известно, кто ответственен за взрывы на "Северных потоках", заявил журналистам глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём."На данный момент мы не знаем, кто ответственен за эти взрывы. Мы не исключаем никаких сценариев. Но мы и не спекулируем о том, на ком лежит ответственность", - сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи со своей коллегой Анналеной Бербок в Берлине. Он добавил, что на настоящий момент прокуратура и служба разведки исходят из того, что речь идёт о диверсии.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221104/energetika-1829156808.html

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Кирилл Волков

в мире, северный поток, северный поток — 2, швеция, авария на "северных потоках", мид швеции