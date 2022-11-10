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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и четыре БТР
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и четыре БТР - РИА Новости, 10.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и четыре БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:32
2022-11-10T10:32
2022-11-10T10:32
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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украина
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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 80 человек, три танка, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР, Россия, Украина
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и четыре БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 50 человек и четыре БТР