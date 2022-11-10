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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и четыре БТР

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и четыре БТР - РИА Новости, 10.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 50 человек и четыре БТР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:32

2022-11-10T10:32

2022-11-10T10:32

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

россия

украина

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ЛУГАНСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 80 человек, три танка, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники.

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр, россия, украина