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В Британии анонсировали завершение поставок зенитных ракет на Украину - РИА Новости, 10.11.2022
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В Британии анонсировали завершение поставок зенитных ракет на Украину
В Британии анонсировали завершение поставок зенитных ракет на Украину - РИА Новости, 10.11.2022
В Британии анонсировали завершение поставок зенитных ракет на Украину
Великобритания в ближайшее время завершит поставку около тысячи зенитных ракет на Украину, говорится в заявлении Министерства обороны страны. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T01:33
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в мире
бен уоллес
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
великобритания
нато
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Великобритания в ближайшее время завершит поставку около тысячи зенитных ракет на Украину, говорится в заявлении Министерства обороны страны.Как отмечается, Британия передаст пусковые установки и ракеты, которые способны сбивать цели в воздухе, включая беспилотники и крылатые ракеты.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, бен уоллес, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, великобритания, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Бен Уоллес, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Великобритания, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
01:33 10.11.2022 (обновлено: 11:57 10.11.2022)
 
В Британии анонсировали завершение поставок зенитных ракет на Украину

Минобороны Британии: поставка Украине около тысячи зенитных ракет скоро завершится

© AFP 2022 / Carl CourtБританская высокоскоростная ракетная система Starstreak
Британская высокоскоростная ракетная система Starstreak - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / Carl Court
Британская высокоскоростная ракетная система Starstreak. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Великобритания в ближайшее время завершит поставку около тысячи зенитных ракет на Украину, говорится в заявлении Министерства обороны страны.

"Министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания в ближайшее время завершит поставку примерно 1000 дополнительных зенитных ракет Вооруженным силам Украины", — говорится в заявлении.

Как отмечается, Британия передаст пусковые установки и ракеты, которые способны сбивать цели в воздухе, включая беспилотники и крылатые ракеты.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреБен УоллесСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияВеликобританияНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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