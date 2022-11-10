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США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 10.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221110/pomosch-1830637027.html
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 10.11.2022
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, что включает поставки систем противовоздушной обороны, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T23:11
2022-11-10T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
нед прайс
сша
украина
киев
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, что включает поставки систем противовоздушной обороны, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Что касается Украины, то мы продолжим оказывать ей необходимую помощь в сфере безопасности, что также включает системы класса "земля – воздух" для противодействия угрозам, которые несут иранские вооружения", - сказал Прайс в ходе брифинга.Ранее в четверг США объявили о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Он, среди прочего, включает четыре системы ПВО AVENGER, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также ракеты для систем ПВО HAWK.
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сша
украина
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в мире, нед прайс, сша, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нед Прайс, США, Украина, Киев
23:11 10.11.2022 (обновлено: 23:27 10.11.2022)
 
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп

Госдеп: США продолжат оказывать военную помощь Украине, включая поставки систем ПВО

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, что включает поставки систем противовоздушной обороны, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Что касается Украины, то мы продолжим оказывать ей необходимую помощь в сфере безопасности, что также включает системы класса "земля – воздух" для противодействия угрозам, которые несут иранские вооружения", - сказал Прайс в ходе брифинга.
Ранее в четверг США объявили о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Он, среди прочего, включает четыре системы ПВО AVENGER, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также ракеты для систем ПВО HAWK.
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