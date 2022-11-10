https://ria.ru/20221110/pomosch-1830637027.html

США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп

США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп - РИА Новости, 10.11.2022

США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп

США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, что включает поставки систем противовоздушной обороны, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T23:11

2022-11-10T23:11

2022-11-10T23:27

специальная военная операция на украине

в мире

нед прайс

сша

украина

киев

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, что включает поставки систем противовоздушной обороны, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Что касается Украины, то мы продолжим оказывать ей необходимую помощь в сфере безопасности, что также включает системы класса "земля – воздух" для противодействия угрозам, которые несут иранские вооружения", - сказал Прайс в ходе брифинга.Ранее в четверг США объявили о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Он, среди прочего, включает четыре системы ПВО AVENGER, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также ракеты для систем ПВО HAWK.

https://ria.ru/20221110/golosovanie-1830634025.html

сша

украина

киев

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нед прайс, сша, украина, киев